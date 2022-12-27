Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan sorulardan biri ise 2023 Askerlik yerleri belli oldu mu? sorusu oldu. Askerlik döneminin gelmesiyle beraber arama motorlarında Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Askerlik yerleri belli oldu mu? soruları merak edildi. İşte merak edilenler...

Vatani görevini yerine getirecek olan asker adayları askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Askerlik döneminin gelmesiyle beraber arama motorlarında Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 Askerlik yerleri belli oldu mu?soruları aratıldı. İşte tüm detaylar...

2023 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri 25 Ocak tarihinde E- Devlet üzerinden açıklanacak.

2023 ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda şu ifadeler yer alıyor; " Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.