Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan sorulardan biri ise 2023 Askerlik yerleri belli oldu mu? sorusu oldu. Askerlik döneminin gelmesiyle beraber arama motorlarında Askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri nereden bakılır? Askerlik belli oldu mu 2023? soruları merak edildi. İşte merak edilenler...

Vatani görevini yerine getirecek olan asker adayları askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Askerlik döneminin gelmesiyle beraber arama motorlarında Askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri nereden bakılır? Askerlik belli oldu mu 2023? soruları aratıldı. İşte tüm detaylar...

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Askerlik yerleri 25 Ocak itibari ile belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda şu ifadeler yer alıyor; " Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN BAKILIR?

Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler E- Devlet ile erişim sağlayabilecek.

E- DEVLET ASKERLİK YERİ ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!