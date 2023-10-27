Askerlik görevini yerine getirecek olan gençler, askerlik yerlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. Askerlik yerlerinin açıklanması, asker adayları için büyük bir önem taşıyor. Peki, Askerlik yerleri belli oldu mu? 2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Askerlik yerleri belli oldu mu? 2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri belli oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kasım ayı celp ve sevk tarihleri hakkında detaylar araştırılıyor. Arama motorlarında askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulatılıyor. Peki, Askerlik yerleri belli oldu mu? 2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacaktır.

ASKERLİK YERLERİ SONUÇ SORGULAMA!

Asker adayları tarafından Kasım ayı celp ve sevk tarihleri araştırılıyor. Askerlik yerleri E-Devlet üzerinden açıklanacaktır. Adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi adresi üzerinden celb tarihlerini ve askerlik yerlerini öğrenebileceklerdir.