Maraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir süredir sosyal medyada konuşulan askerlik terhis işlemlerinin ertelenip ertelenmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanı Hurisi Akardan geldi. Peki, Askerlik terhis işlemleri ertelenecek mi? Askerlik celp dönemleri ertelendi mi? İşte konu hakkınd tüm merak edilenler...

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Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Deprem bölgesine ziyaretlerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hurisi Akar bir süredir sosyal medyada konuşulan askerlik terhisleri ertelenecek iddialarına yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Peki, Askerlik terhis işlemleri ertelenecek mi? Askerlik celp dönemleri ertelendi mi? Detaylar haberimizde...

ASKERLİK TERHİS İŞLEMLERİ ERTELENECEK Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı haslar bırakan deprem faciası sonrası deprem bölgesine giden Milli Savunma BakanıHurisi Akar bir süredir sosyal medyada konuşulan Askerlik tahrişlerinin ertelenecek iddialarına açıklık getirdi. Milli Savunma BakanıHalisi Akarın açıklamaları şu şekilde: "Terhislerin erkene alınacağına" yönelik özellikle sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin ise Akar, "Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır." ifadelerini konuşmasında yer verdi.

ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ ERTELENDİ Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı haslara bırakan deprem nedeniyle Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." dedi.