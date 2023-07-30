Askerlik süresi uzayacak mı? Askerlik süresi uzadı mı, 12 ay mı olacak 2024'te? MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askerlik hizmet süresinin uzatılmasına dair çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Askerlik süresinin uzayacağı, 2024'te 12 aya çıkacağı iddiaları yer alıyordu. Peki Askerlik 12 ay mı olacak 2024? Askerlik uzadı mı, süresi uzayacak mı? MSB iddiaları yalanladı. İşte detaylar...

Askerlik süresi uzayacak mı? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askerlik hizmet süresinin uzatılmasına dair çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Askerlik süresinin uzayacağı, 2024'te 12 aya çıkacağı iddiaları yer alıyordu. Peki Askerlik 12 ay mı olacak 2024? Askerlik uzadı mı, süresi uzayacak mı? MSB iddiaları yalanladı. Askerlik süresi hakkında detaylar haberimizde...

ASKERLİK SÜRESİ UZAYACAK MI?

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair iddiaları, "Sürenin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" açıklamasıyla yalanladı.

ASKERLİK SÜRESİNİN UZAYACAĞI İDDİA EDİLİYORDU

Son dönemde kamuoyunda ve internet haber sitelerinde askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bahse konu iddialar birinci ağızdan yalanlandı.

"MSB'NİN BÖYLE BİR ÇALIŞMASI YOK"

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada; hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik olarak MSB tarafından yapılan bir çalışma bulunmadığı bildirildi.