Milli Savunma Bakanlığı, askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair iddialara yanıt verdi. Böylece bir süredir merak edilmekte olan Askerlik süresi uzadı mı? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Askerlik süresi uzadı mı? Askerlik kaç ay oldu? Millî Savunma Bakanlığı yanıtladı!

Askerlik süresi uzadı mı? Sorusu, bir süredir gündemde yerini koruyan ve merak edilen sorular arasında bulunuyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askerlik hizmet süresinin uzatılmasına dair çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Askerlik süresi uzadı mı? Askerlik kaç ay oldu? Millî Savunma Bakanlığı yanıtladı!

ASKERLİK SÜRESİ UZADI MI?

Son dönemde kamuoyunda ve internet haber sitelerinde askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bahse konu iddialar birinci ağızdan yalanlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada; hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik olarak MSB tarafından yapılan bir çalışma bulunmadığı bildirildi.