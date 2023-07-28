Son dakika haberlerine göre, askerlik yerleri açıklanma süreci başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen takvime göre, MSB yerleri açıklanacak. Peki, Askerlik sonuçları açıklandı mı? 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Yoklama, askerlik hizmet tercihi ve celp tercihlerini tamamlayan adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-devlet ekranından kontrol edilebilecek. Adaylar, Ağustos 2023 celbi askerlik yerlerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdılar. Bu süreçte, askerlik görev yerlerini merak eden gençler e-devlet üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilecekler. Bu açıklama ile askerlik işlemleri ile ilgili süreçlerin başlaması, adayların heyecanını ve merakını artmış durumda. Peki, Askerlik sonuçları açıklandı mı? 2023 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ASKERLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Askerlik, ülkemizin milli güvenliğine katkı sağlayan önemli bir görevdir. Adayların bu süreçte sabırlı ve bilinçli davranmaları, askerlik hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." denildi.