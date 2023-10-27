Askerlik sonuçlandırma sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Askerlik yeri sonuç sorgulama ekranı!

Askere gidecek vatandaşların gündeminde askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı yer alıyor. Merak edilenler arasında ise Askerlik sonuçları açıklandı mı? 2023 sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları yer aldı. İşte Askerlik yeri sonuç sorgulama ekranı!

Kasım ayı askerlik sınıflandırma tarihi araştırıldı. Askere gidecek olan asker adaylarının gündeminde yer alan konu ile ilgili Askerlik sonuçları açıklandı mı? 2023 sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sonuç sorgulama arama yapılıyor. İşte detaylar...

ASKERLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Askerlik yerleri 27 Ekim günü açıklandı.

Bakanlığın açıklaması ise şöyle oldu: "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI!

MSB'nin internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

"1. Kasım 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kasım 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2023 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31.12.2021 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.08.2023 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

5. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7.Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

11. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."