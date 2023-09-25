Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir. Peki ama Askerlik sevk belgesi ne zaman, nasıl alınır? işte detaylar…

Sevk belgesi olmaksızın yükümlülerin zorunlu askerlik hizmeti kapsamında birliklere kabulü mümkün değildir. Bu yüzden "Askerlik sevk belgesi ne zaman, nasıl alınır?" yanıt aranıyor. İşte detaylar…

ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Askerlik Sevk Belgesindeki Bilgiler

Eğitim Merkezi: Yükümlünün acemi eğitimini alacağı birlik/kurum

Kuvveti: Yükümlünün acemi eğitimini icra edeceği birlik/kurumun ilgili kuvvet komutanlığı

Sınıfı: Yükümlünün askerlik hizmetini ifa edeceği temel grup

Sevk Tarihi: Yükümlünün askerlik hizmetinin resmi olarak başladığı ve kanun karşısında asker kişi olarak kabul edildiği tarih

Yol Süresi: Yükümlünün sevk tarihinden itibaren tertip edildiği birlik/kuruma katılış yapması için resmi olarak müsaade edilen süre.

Katılacağı Tarih: Yükümlünün tertip edildiği birlik/kuruma katılması gereken tarih

Muv. Özelliği: Yükümlünün zorunlu askerlik hizmetini icra edeceği branş

Hizmet Şekli: Yükümlünün sınıflandırıldığı askerlik hizmeti türü

Hizmet Süresi: Yükümlünün zorunlu askerlik hizmet süresi

İaşe Bedeli: Kazandan beslenmeye alınamayanlara, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık yemek parasının bir günlük karşılığı

Yol Bedeli: Yükümlünün tertip edildiği birliğe kadar taşıma bedeli sevk belgesindeki diğer bilgiler yükümlünün tertip edildiği eğitim birliğini yükümlü hakkında bilgilendirmek amaçlıdır.