Askerlik sevk belgesi ne zaman, nasıl alınır?
Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir. Peki ama Askerlik sevk belgesi ne zaman, nasıl alınır? işte detaylar…
Sevk belgesi olmaksızın yükümlülerin zorunlu askerlik hizmeti kapsamında birliklere kabulü mümkün değildir. Bu yüzden "Askerlik sevk belgesi ne zaman, nasıl alınır?" yanıt aranıyor. İşte detaylar…
ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Askerlik Sevk Belgesindeki Bilgiler
Eğitim Merkezi: Yükümlünün acemi eğitimini alacağı birlik/kurum
Kuvveti: Yükümlünün acemi eğitimini icra edeceği birlik/kurumun ilgili kuvvet komutanlığı
Sınıfı: Yükümlünün askerlik hizmetini ifa edeceği temel grup
Sevk Tarihi: Yükümlünün askerlik hizmetinin resmi olarak başladığı ve kanun karşısında asker kişi olarak kabul edildiği tarih
Yol Süresi: Yükümlünün sevk tarihinden itibaren tertip edildiği birlik/kuruma katılış yapması için resmi olarak müsaade edilen süre.
Katılacağı Tarih: Yükümlünün tertip edildiği birlik/kuruma katılması gereken tarih
Muv. Özelliği: Yükümlünün zorunlu askerlik hizmetini icra edeceği branş
Hizmet Şekli: Yükümlünün sınıflandırıldığı askerlik hizmeti türü
Hizmet Süresi: Yükümlünün zorunlu askerlik hizmet süresi
İaşe Bedeli: Kazandan beslenmeye alınamayanlara, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık yemek parasının bir günlük karşılığı
Yol Bedeli: Yükümlünün tertip edildiği birliğe kadar taşıma bedeli sevk belgesindeki diğer bilgiler yükümlünün tertip edildiği eğitim birliğini yükümlü hakkında bilgilendirmek amaçlıdır.