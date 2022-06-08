Askerlik ile ilgili sözler 2022: Anlamlı askerlik ile ilgili kısa sözler! - Haberler

Askerlik ilgili sözler merak ediliyor Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için askerlik ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan askerlik ile ilgili sözler için anlamlı askerlik ile ilgili kısa sözler ve askerlik sözleri haberimizde askerlikle ilgili sözler arayanlar için derlendi. İşte askerlik sözleri!

ASKERLİK İLE İLGİLİ SÖZLER

Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti, eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan Papalığa yükseleceksin. Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım. - Pablo Picasso

En iyi asker, çarpışmaktan ziyade yürümesini bilen askerdir. - Napolyon Bonapart

Askerler için barut kokusu, lavanta kokusundan üstündür. - Miguel de Cervantes

Savaşlarda silahlar çarpışır ama askerler kazanır. - İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminden

Askerler birbirine güvenir, ordunun anlamı budur, ateş ederek dolaşan bir grup adam değil. - Kaptan Amerika: Kış Askeri filminden

Canımızı versek de, vatan sağ olsun.

Korkusuz askerin korkusuz yari olmalıdır. Bilmelidir ki vatan sevgisi, yar sevgisinden üstün gelir.

Yar beni bekler, ben şafağı.

Uğrunda varsa ölünecek, o da vatandır elbet.

Ümitlerin bittiği yerde, Türk askerinin kudreti başlar.

Ölümü içinde öldürmüş bir orduyu Allah'tan gayrısı korkutamaz.

Ezanla geldik selayla gideriz. Bu bayrak için kanımızı şerbet niyetine içeriz.

Dönersek vatan, dönmezsek cennet bizim.

Korku nedir bilmeyiz, biz canımızı vatanın bir karış toprağı için veririz.

Bizim dirimiz asker, ölümüz şehittir. Sizin diriniz kalleş, ölünüz leştir.

Güzel yarim, şafağı bekliyorum sana kavuşmak için.

Bu vatan için can vermeye hazırım, yeter ki yarim huzur içinde yaşasın.

Korkusuz askerin korkusuz yari olmalıdır. Bilmelidir ki vatan sevgisi, yar sevgisinden üstün gelir.

Yar beni bekler, ben şafağı.

Uğrunda varsa ölünecek, o da vatandır elbet.

Ümitlerin bittiği yerde, Türk askerinin kudreti başlar.

Ölümü içinde öldürmüş bir orduyu Allah'tan gayrısı korkutamaz.

Ben Türk askeriyim, vazgeçmek ne demektir bilmem.

Güzel yarim, şafağı bekliyorum sana kavuşmak için.

Bu vatan için can vermeye hazırım, yeter ki yarim huzur içinde yaşasın.

Ayrılığımıza gülümsüyorsam hasretini içime içime atıyorsam, sana olan aşkımdandır.

Göz görüp gönül sevmişse eğer, elin eli tutmasına gerek yok. Ben seni uzaklardan da severim.

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