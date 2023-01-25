Askerlik yerlerinin belli olmasının ardından vatandaşlar Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Evrak alma bitiş tarihi nedir? sorularını araştırdı. Askerlik döneminin gelmesiyle beraber arama motorlarında Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Evrak alma bitiş tarihi nedir? soruları merak edildi. İşte merak edilenler..

Vatani görevini yerine getirecek olan asker adayları askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyordu. Askerlik döneminin gelmesiyle beraber arama motorlarında Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Evrak alma bitiş tarihi nedir? soruları aratıldı. İşte tüm detaylar...

ASKERLİK EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı, "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştiğini duyurdu. Sevk Başlangıç tarihi demek birliğe teslim olacağı tarihi ifade ediyor.

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Askerlik yerleri 25 Ocak itibari ile belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyuruda şu ifadeler yer alıyor; " Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN BAKILIR?

Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler E- Devlet ile erişim sağlayabilecek.