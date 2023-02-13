Askerlik celp tarihleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra merak edildi. Askerlik celp dönemi ertelendi mi? Bedelli askerlik ne zamana ertelendi? Soruları vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Askerlik celp dönemleri ne zamana ertelendi? Bedeli askerlik ne zamana ertelendi? Celp dönemi nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Askerlik celp dönemi ertelendi mi? Bedelli askerlik ne zamana ertelendi? Soruları vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi. Peki, Askerlik celp dönemleri ne zamana ertelendi? Bedeli askerlik ne zamana ertelendi? Celp dönemi nedir? Detaylar haberimizde...

ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ NE ZAMAN ERTELENDİ?

Milli Savunma Bakanlığını tarafındanyapılan açıklama şu şekilde:"Olağanüstü hal ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden 02.03.2023 ve 06.04.2023 tarihlerinde sevke tabi er statüsündeki yükümlülerin askere sevkleri 04.05.2023 tarihine ertelenmiştir. Bu yükümlülerden önceki planlandığı sevk tarihlerinde silahaltına alınmak isteyenlerin sevkleri yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

BEDELİ ASKERLİK NE ZAMAN ERTELENDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğandeprem bölgesinden yaptığı açıklamada " Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." ifadelerine konuşmasında yer verdi.

CELP DÖNEMİ NEDİR?

Celp kelimesinin anlamı huzura çağırmak, bir yere davet etmek, kendine çekmektir. Askeri terim olarak Celp ise askere çağrılma işlemine denir. 20 yaşını tamamlayan erkeklerin tamamı mazeretleri yoksa askere gitmek zorundadır ve bu askere gitme işlemi de celp dönemlerinde olur.