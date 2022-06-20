Askerlik Affı 2022: Bakaya ve Kaçaklar için bedelli askerlik düzenlemesi! Bakayalara bedelli affı nedir?

Askerlik affı merak ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal bedelli askerlik af düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, 550 bin kişiye askerlik affı sağlayacak 20 maddelik kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu belirtti. Bakaya ve Kaçaklar için bedelli askerlik düzenlemesi! Bakayalara bedelli affı nedir? merak ediliyordu. işte askerlik affı detayları!

ASKERLİK AFFI 2022

Ünal, "Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifini TBMM'ye sunuyoruz. 20 maddelik teklifimizi hazırladık. Yoklama kaçağı, bakayalar bedelli askerlikten yararlanacak. Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız." dedi. BEDELLİ ÜCRETİNİ, MSB DUYURACAK En merak edilen konulardan birine de değinen Mahir Ünal, bedelli askerlik ücretine ilişkinse "Miktarları Savunma Bakanlığı belirleyip duyuracak." ifadelerini kullandı. GENELKURMAY BAŞKANI'NIN YAŞ HADDİ YÜKSELTİLDİ Öte yandan Ünal açıklamalarına şöyle devam etti: "Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini 70'e çıkartmıştık. Bu düzenlemeyle Genelkurmay Başkanı görev süresini yani yaş haddini 72'ye çıkartıyoruz." CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik için getirilecek affı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Erdoğan "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

1. Kanunda yazılı mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden;

a. Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı,

b. Yirmi yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulunanlar saklı,

c. Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlar bakaya,

ç. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası, olarak kabul edilir.

Bu durumda bulunan yükümlüler hakkında Askeralma Yönetmeliğinin 101'inci madde hükümleri uygulanır.

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYALARIN TAKİPLERİ

1. Yoklama kaçağı ve bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Askeralma Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına bildirilir.

2. Kolluk kuvvetlerince yakalanarak muhafaza altına alınanlar, mesai saatleri içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilir. Mesai saatleri dışında veya askerlik şubesinin bulunmadığı yerlerde yakalananlar ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılır.

3. Kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanan tutanakların bir nüshası yükümlüye verilir, diğer nüshası ise en geç üç işgünü içerisinde en yakın askerlik şubesine teslim edilir.

4. Yoklama kaçağı ve bakaya olarak arananlardan yurt dışında yaşadığı tespit edilenlere ilgili Türk Konsoloslukları aracılığıyla işlemlerini tamamlatması tebliğ edilir ve tebellüğ belgeleri askerlik şubesine iade edilir.

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