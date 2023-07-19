Son zamanlarda gündemde yer alan iddiaların ardından Askerlik 12 ay mı olacak 2023? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte askerlik süresinin ne kadar olacağına dair bilgilere haberimiz içerisinde yer verdik. Peki, Askerlik 12 ay mı olacak 2023? Zorunlu askerlik 12 ay mı olacak 2024?

Askerlik 12 ay mı olacak 2023? Sorusu, sosyal medya ve internet üzerinde yer alan iddiaların ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Birçok vatandaş bu nedenle arama motorlarında Zorunlu askerlik 12 ay mı olacak 2024? Sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'de kullanılmakta olan zorunlu askerlik sisteminde değişiklik yapılıp, yapılmadığına dair tüm detayları haberimiz içerisinde belirttik. Peki, Askerlik 12 ay mı olacak 2023? Zorunlu askerlik 12 ay mı olacak 2024?

ASKERLİK 12 AY MI OLACAK 2023?

Türk askerlik sisteminde rütbe fark etmeksizin tüm askerlik süresi 6 aya indirildi. Bu nedenle tekrar bir değişiklik yapılmadığı sürece zorunlu askerlik süresi 6 ay olarak uygulanacak. Birçok farklı platformda askerlik süresinin uzadığına dair haberler yer alsa da askerlik süresinin uzatılmasına dair bir düzenleme henüz yapılmadı.