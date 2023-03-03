2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kısa bir zaman kala askerlerin oy kullanıp kullanamamağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Askerler oy kullanıyor mu? Askerler ve erler oy kullanabilir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 Genel Seçimde erler oy kullanabilecek mi? Sorusu, askerlik görevlerini gerçekleştirmek için birliklerinde bulunan vatandaşların merak ettiği konular arasında geliyor. Peki Askerler ve erler oy kullanabilir mi? Askerler oy kullanabiliyor mu? Terhis belgesiyle seçmen kaydı nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

ASKERLER OY KULLANABİLİR Mİ?

YSK'nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar:

1. Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler.

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar."

"Seçmen olamayanlar" kenar başlıklı 8 inci maddesi;

"Aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar:

1. Kısıtlı olanlar,

2. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar."

4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 19 uncu maddesi;

"Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.

Bu kural ticarî ve sınaî kuruluşlar hakkında uygulanmaz."

22 nci maddesi;

"Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz." Hükümlerini içermektedir.

Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.

TERHİS BELGESİYLE SEÇMEN KAYDI NASIL YAPILIR?

Askerden terhis olanların bilgileri, normal şartlarda Yüksek Seçim Kurulu'nca ASAL' dan alınmakta ve oy kullanabilir hale getirilmektedir. Ancak seçim dönemine rastlayan terhislerde askıya yetişememekte ve silâhaltında gözükmektedir. Bu durumda olanlar, terhis belgesi ile birlikte yerleşim yeri itibariyle bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna başvurarak seçmenlik kaydını güncelleyebilirler.