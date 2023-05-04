Askerler oy kullanabilecek mi? Askerde oy kullanılır mı?

Seçimlere kısa bir süre kala 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs tarihi kesinleştirildi. Bu durum, vatani görevini yerine getiren kişilerin ve yakınlarının da merak ettiği, "Askerler oy kullanabilir mi?" sorusunu gündeme getirdi. Yüksek Seçim Kurulu, bu konuya ilişkin kararını verdi ve ilgili karar hükümleri uygulanacak. Uygulanacak karar ve hükümler haberimizde.

Askerler oy kullanabilecek mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlere yönelik çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla başladı. Bu süreçte, vatani görevini yerine getirenlerin ve yakınlarının merak ettiği Askerler oy kullanabilir mi? sorusu gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu mevzuatı, bu konulara ilişkin kararlar içermekte ve bu kararların uygulanacağı belirtilmektedir.

ASKERLER OY KULLANABİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimler öncesi, vatani görevini yerine getiren askerlerin oy kullanıp kullanamayacakları merak konusu oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre, vatani görevini yerine getiren askerler oy kullanabilecekler. Askerler, görev yaptıkları yerlerde kurulan sandıklarda oy kullanabilecekler.

Her iki durumda da, oy kullanabilmek için seçmen listesinde kayıtlı olmak gerekiyor. Bu nedenle, askerlerin oy kullanmadan önce seçmen listesinde kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.