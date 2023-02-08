- Askeri uçakla İstanbul'dan deprem bölgesine yardım ekipleri gidiyor

İSTANBUL - Deprem bölgesine İstanbul'dan yardım ekipleri gönderilmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Koca Yusuf isimli kargo uçağı ile Atatürk Havalimanı'ndan yardım ekipleri Adana'ya gidiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevkiyatı devam ediyor. Depreme ilişkin çalışmaların sevk ve idaresi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Koca Yusuf isimli kargo uçağı ile Atatürk Havalimanı'nda yardım ekipleri Adana'ya gönderildi. Öte yandan, havalimanından yardım ekiplerinin gitmeye devam edilecekleri öğrenildi. Öte yandan, Hava Harp Okulu personellerinin topladığı yardım malzemeleri de ekiplerle birlikte deprem bölgesine gönderiliyor.