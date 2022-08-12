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Askeri hastaneler açılacak mı? Askeri hastaneler neden kapatılmıştı?

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Askeri hastaneler açılacak mı? Askeri hastaneler neden kapatılmıştı?

Sağlık Bakanlığı'na devredilen askeri hastanelerin tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na devredilmesi taleplerine ilişkin açıklama geldi. Peki, Askeri hastaneler açılacak mı? Askeri hastaneler neden kapatılmıştı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağlık Bakanlığı'na devredilen askeri hastanelerin tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na devredilmesi taleplerine ilişkin açıklama yaptı. Peki, askeri hastaneler açılacak mı?

ASKERİ HASTANELER AÇILACAK MI?

Hulusi Akarkonu ile ilgili olarak "Bu konuda hem Cumhurbaşkanı'mızın çözüm oluşturulması için direktifleri var hem de Sağlık Bakanı'mızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yola koyacağız" dedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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