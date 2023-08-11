Mehmetçik ile ailelerinin özlemi bitsin diye, Askercell Türkiye'nin hizmetinde. Turkcell, Genelkurmay Başkanlığı'nın tüm koşullarını yerine getirerek, Türkiye'de ilk defa Askercell'i er ve erbaşların emrine sunuyor. Artık Askercell'i kullananlar kışlalarda sevdikleriyle serbestçe konuşup mesajlaşabilecek. Peki, Askercell zorunlu mu? Askercell nedir, nasıl abone olunur, nasıl kullanır? İşte detaylar…

Askeri Cepten Konuş (ASKERCELL), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askerlere özel olarak sunulan bir cep telefonu hizmetidir. Bu hizmet, askerlerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır ve askerlerin uygun fiyatlarla telefon görüşmeleri yapmalarını sağlar. Peki, Askercell zorunlu mu? Askercell nedir, nasıl abone olunur, nasıl kullanır?

ASKERCELL ZORUNLU MU?

Mehmetçik ile ailelerinin özlemi bitsin diye, Askercell Türkiye'nin hizmetinde!

Turkcell, Genelkurmay Başkanlığı'nın tüm koşullarını yerine getirerek, Türkiye'de ilk defa Askercell'i er ve erbaşların emrine sunuyor. Artık Askercell'i kullananlar kışlalarda sevdikleriyle serbestçe konuşup mesajlaşabilecek! Üstelik numaranızı Askercell'e taşırsanız yeni hat ücreti ödemezsiniz.

Askerlik bittiğinde ise kolayca herhangi bir Turkcell Mağazası ya da Yetkili Turkcell Satış Noktasından servisi iptal edip Askercell koşulları olmadan hattınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçen Askercell uygulaması zorunlu mu, değil mi, şart mı? Sorusu gündemde.

MSB, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanılabileceğini açıkladı.

Açıklamada, "Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan 'Askercell' uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşmuştur" denildi.

ASKERCELL NEDİR, NASIL ABONE OLUNUR, NASIL KULLANIR?

Turkcell Mağazaları ve birliğinizdeki noktalarımızdan Askercell Talep ve Onay Belgesi doldurulup imzalanır. Daha sonra konuşulmak ve mesajlaşılmak istenen 10 yurt içi mobil, 4 sabit ya da yurt dışı hatlarla olmak üzere 14 numara çalışanlarımız tarafından Askercell'e tanımlanır. Numaralar tanımlandıktan sonra değiştirmek için Turkcell hattınızdan 532 Turkcell Müşteri Hizmetleri'ni arayabilir ya da Turkcell Mağazalarına uğrayabilirsiniz. Hat kısa bir süre sonra data kullanımına kapanır ve Askercell servisi ancak bundan sonra aktif olur. (Askercell'in aktif olup olmadığı *199# sorgusuyla öğrenilebilir.) Bu işlemlerden sonra hat TSK'nın kriterlerini otomatik olarak sağlamış olur.

ASKERCELL SERVİS DETAYLARI

Askercell kışlalarda er ve erbaşların telefonla konuşabilmesi için ön şart olan özellikleri sağlayan bir Turkcell hizmetidir. Askercell;

Faturasız hatlarda çalışır,

Konuşma ve mesajlaşma yalnızca 10'u yurt içi mobil, 4'üi sabit ya da yurt dışı hat olmak üzere en fazla 14 numara ile yapılabilir,

Hafta içi 08:00 – 18:00 saatleri arasında konuşmaya kapalıdır,

Data özelliği kapalıdır,

Telefondan *199# tuşlandığında hatta Askercell aktif olup olmadığı öğrenilebilir.

Askercell servisi ücretsizdir fakat Askercell servis aboneliği ücretsiz sesli görüşme, SMS veya veri kullanım hakkı sağlamaz. Askercell servisi ile dilerseniz Askercell'e özel avantajlı Askercell paketlerinden yararlabilirsiniz.

Askercell servisindeki aboneler veri içeren paketleri alsalar dahi paket içeriğindeki veriyi kullanamazlar.

Not : Askercell Servisi tüm cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir. TSK'nın koyduğu kriterlerdeki cihazları kullanmak müşterilerimizin kendi sorumluluğundadır.

ASKERCELL NASIL ABONE OLUNUR?

Turkcell Mağazaları veya birliğinizde Askercell'li olunabilir. Askercell Talep ve Onay Belgesi doldurulup imzalanır. Daha sonra konuşulmak ve mesajlaşılmak istenen 10 yurt içi mobil, 4 sabit ya da yurt dışı hatlarla olmak üzere 14 numara çalışanlarımız tarafından Askercell'e tanımlanır. Hat kısa bir süre sonra data kullanımına kapanır ve Askercell Servisi ancak bundan sonra aktif olur (Askercell'in aktif olup olmadığı *199# sorgusuyla öğrenilebilir). Bu işlemlerden sonra hat TSK'nın kriterlerini otomatik olarak sağlamış olur.

ASKERCELL NE KADAR, ÜCRETLİ Mİ?

Askercell servisi ücretsizdir fakat Askercell servis aboneliği ücretsiz sesli görüşme, SMS veya veri kullanım hakkı sağlamaz. Askercell servisi ile dilerseniz Askercell'e özel avantajlı Askercell paketlerinden yararlabilirsiniz. Servis aboneliğiniz başladıktan sonra servis kısıtları otomatik olarak aktif olur. Askercell'in aktif olup olmadığı *199# sorgusuyla öğrenilebilir.