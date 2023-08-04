Tuşlu telefonlarda kullanmak üzere kışlada sadece "Askercell" uygulaması kapsamında hat sahibi olabilen askerler artık sivil hatlarını da kullanabilecek. MSB'nin açıklamasının ardından ise Askercell nedir? Askercell hattı nereden, nasıl alınır? Askercell tarifeleri ücreti ne kadar? soruları aratıldı.

MSB, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının kışlalarda da kullanılabileceği duyurdu. Askerler, kullandıkları GSM hattının bayisine müracaat ederek ücretsiz bir şekilde GSM hatlarını kısıtlı hale getirebilecek. Peki, Askercell nedir? Askercell hattı nereden, nasıl alınır? Askercell tarifeleri ücreti ne kadar?

ASKERCELL NEDİR?

Askercell, kışlalarda er ve erbaşların telefonla konuşabilmesi için TSK'nın ön şart olarak belirttiği özellikleri sağlayan bir Turkcell hizmetidir.

ASKERCELL NEREDEN, NASIL ALINIR?

Turkcell Mağazaları veya birliğinizde Askercell'li olunabilir. Askercell Talep ve Onay Belgesi doldurulup imzalanır.

Daha sonra konuşulmak ve mesajlaşılmak istenen 10 yurt içi mobil, 4 sabit ya da yurt dışı hatlarla olmak üzere 14 numara çalışanlarımız tarafından Askercell'e tanımlanır.

Hat kısa bir süre sonra data kullanımına kapanır ve Askercell Servisi ancak bundan sonra aktif olur (Askercell'in aktif olup olmadığı *199# sorgusuyla öğrenilebilir).

Bu işlemlerden sonra hat TSK'nın kriterlerini otomatik olarak sağlamış olur.

Askercell'den faydalanmak için Turkcell'e geçmek isteyenler geçerli kimlikleriyle birlikte birliklerinde başvuruda bulunabilirler. Müşterilerimiz Askercell Talep ve Onay Belgesi'ni birliklerinde doldurarak taleplerini iletebilirler.

ASKERCELL TARİFE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Askercell servisi ücretsizdir fakat Askercell servis aboneliği ücretsiz sesli görüşme, SMS veya veri kullanım hakkı sağlamaz. Askercell servisi ile dilerseniz Askercell'e özel avantajlı Askercell paketlerinden yararlabilirsiniz.

ASKERCELL KİMLER ALABİLİR?



Askercell'den bireysel faturasız hat sahibi tüm Turkcell müşterileri yararlanabilir.

ARTIK SİVİL HATLAR KULLANILABİLECEK

Açıklamada, "Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan 'Askercell' uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşmuştur" denildi.