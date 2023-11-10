Asker selamı, disiplini, düzeni ve saygıyı simgeler. Bu kutsal selam, askerlik görevini yerine getiren bireylerin, komutanlarına, üst rütbelilere ve devlete duydukları saygının bir ifadesidir. Peki, Asker selamı nasıl verilir? Asker selamı verirken neye dikkat edilir?

Asker selamı nasıl verilir? Sorusu, son zamanlarda birçok vatandaş tarafından merak edilmekte olan konular arasında bulunmakta. Asker selamını doğru bir şekilde vermek, askeri geleneklere bağlılık ve disiplini göstermenin yanı sıra, askerlik eğitimi sırasında öğrenilen temel kurallara sadık kalmak anlamına gelir. Peki, Asker selamı nasıl verilir? Asker selamı verirken neye dikkat edilir?

ASKER SELAMI NASIL VERİLİR?

Sağ el, başın üstünden hafifçe öne doğru uzatılır. Başparmak yüzük parmağının birleşim noktasında olmalıdır. Diğer parmaklar birbirine yapışık ve düz bir çizgide olmalıdır. Selam verirken gözler, selam alınan kişinin yüzüne doğru odaklanmalıdır. Göz teması, saygı ve ciddiyetin bir ifadesidir. Asker selamını verirken, asker dik bir duruş sergiler. Ayaklar birbirine paralel olmalı, omuzlar düzeltilmiş ve baş dik bir pozisyonda olmalıdır.