Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'nin yanı başındaki Aşkelon kentine saat 17.00'de saldıracağını duyurmuştu. Açıklama sonrası Gazze Şeridi'nden Aşkelon kentine çok sayıda roket fırlatıldı. Peki, Aşkelon nerede? Aşkelon şehir hangi ülkede, Filistin mi, İsrail mi?

Aşkelon nerede? Aşkelon şehir hangi ülkede, Filistin mi, İsrail mi?

Hamas'ın askeri kanadının, İsrail'in Aşkelon kenti için verdiği süre doldu. Aşkelon, Gazze Şeridi'nden ateşlenen çok sayıda füzenin hedefi haline geldi. Aşkelon nerede? Aşkelon şehir hangi ülkede, Filistin mi, İsrail mi?

AŞKELON NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Nüfus: 132.557 (2016)

Alan: 48 km²

Aşkelon İsrail'in Güney bölgesinde bulunan bir sahil şehridir. İsrail'in başkenti Tel Aviv'in 50 km güneyinde, Gazze Şeridi'nin 13 km kuzeyinde bulunmaktadır.