Aşk Yakar yok mu? Aşk Yakar neden yok? Bugün Aşk Yakar yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Aşk Yakar neden yok? Bugün Aşk Yakar yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Aşk Yakar yok mu?