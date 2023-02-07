Aşk Yakar yok mu? Aşk Yakar neden yok? Bugün Aşk Yakar yeni bölüm yayınlanacak mı?
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Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı ve ülke gündeminin konusu tamamen deprem oldu TV dünyası da deprem gündemi ile yatıp kalkarken Aşk Yakar neden yok? Bugün Aşk Yakar yeni bölüm yayınlanacak mı merak edildi. Peki, Aşk Yakar yok mu?
6 Şubat 2023 günü yaşanan 7.6 ve 7.7'lik depremler ülkeyi derinden sarsarken TV eğlence programları ve diziler ekranda görülmedi. TV yayın akışlarını gören izleyiciler Aşk Yakar dizisini de göremeyinceAşk Yakar yok mu? Aşk Yakar neden yok? Bugün Aşk Yakar yeni bölüm yayınlanacak mı merak etti.
AŞK YAKAR BUAKŞAM YOK MU?
7 Şubat Salı günü Kanal 7yayın akışında Aşk Yakar yer almadı.