Kanal D'nin günlük dizisi olan Aşk ve Umut dizisi yayınlanmasının ardından dizi oldukça yoğun ilgi gördü. Dizinin sezon finali vermesinin ardından Aşk ve Umut yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, Aşk ve Umut yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşk ve Umut yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Aşk Ve Umut yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusu, dizinin sezon finali yapmasının ardından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Aşk ve Umut ekran macerasına 26 Eylül'de başladı ve yayınlandığı tarihten itibaren dizi dikkatleri üzerinde çekmeyi başardı. Peki, Aşk ve Umut yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşk ve Umut yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak?

AŞK VE UMUT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk ve Umut yeni sezon tarihi henüz duyurulmadı. Fakat oyuncuların sosyal medya hesapları üzerinde paylaştıkları hikayelerde dizi setinin başladığını duyurdu. Buna göre kısa süre içerisinde Aşk ve Umut yeni sezon tarihinin izleyiciler ile paylaşılması bekleniyor.

AŞK VE UMUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Umudun, yeniden başlamanın ve aşkın hikayesinin konu alındığı dizide Kuzey, Firdevs, Bülent ve Feraye karakterleri ön planda yer alıyor. Herkesin kendinden bir şey bulacağı, hayatın içinden bir hikayeyle geliyoruz. Aynı zamanda hikâyeyi besleyen karakterlerin ters köşeleri izleyiciyi şaşırtacak. Hikâyenin hırslı ve entrikalı yönleri daha da ilgi çekiyor.