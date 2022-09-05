Kanal D'de yayınlanacak olan ve hafta içi her gün izleyenlerin karşısına çıkacak olan dizi Aşk ve Umut oyuncuları kimler? Sorusu, diziyi merakla bekleyen izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Peki, Aşk ve Umut oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Aşk ve Umut oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Umut fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'de yayınlanacak olan Aşk ve Umut Fragmanı yayınlandı mı? Sorusu, diziyi izlemek isteyen birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosuyla gözleri üzerine çekmeyi başaran yeni dizinin fragmanı oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Aşk ve Umut oyuncuları kimler? Kanal D'nin yeni dizisi Aşk ve Umut oyuncu kadrosunda kimler var? Aşk ve Umut fragmanı yayınlandı mı?

AŞK VE UMUT OYUNCULARI KİMLER?

Aşk Ve Umut dizisinin oyuncular aşağıda yer almaktadır.

Hakan Dinçkol (Kuzey), Mine Çayıroğlu (Firdevs), Arda Esen (Bülent), Zafer Demircan (Feraye), Cemre Kurum (Elif), Gamze İğdiroğlu (Handan), Eda Elif Başlamışlı (Zeynep), Furkan Okumuş (Ege), Zeynep Melis Girşen (Melis), Serap Önder (Naciye), Özgür Tanık (Gönül), Eren Çalı (Yiğit), Aleyna Çalışır (Melodi), Oğuzhan Karbi (Arda), Aykut Ünal (Suat), Burcu Almeman (Mürvet), Duygu Keser (Yıldız)

AŞK VE UMUT FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen Kanal D'de yayınlanacak olan Aşk ve Umut dizisinin fragmanı izleyicileriyle buluştu. Dizinin yayın tarihi ile ilgili henüz net bir tarih belirtilmedi.

AŞK VE UMUT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Fragmanı 5 Eylül tarihinde yayınlanmış olan Aşk Ve Umut dizisi, hafta içi her gün izleyicileri ile buluşacak. Dizinin başlangıç tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat dizinin yayın tarihinin ilerleyen günlerde kesinleşeceği tahmin ediliyor.