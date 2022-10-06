Kanal D'nin yeni sezon günlük dizisi olan Aşk ve Umut dizisi yayınlanmasının ardından oyuncuları ve karakterleri merak konusu oldu. Peki, Aşk ve Umut oyuncuları kimdir? Aşk ve Umut hangi gün, saat kaçta? Aşk ve Umut konusu nedir?

Kanal D'nin yeni günlük dizisi Aşk ve Umut ekran macerasına 26 Eylül'de başladı. Peki, Aşk ve Umut oyuncuları kimdir? Aşk ve Umut hangi gün, saat kaçta? Aşk ve Umut konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

AŞK VE UMUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Umudun, yeniden başlamanın ve aşkın hikayesinin konu alındığı dizide Kuzey, Firdevs, Bülent ve Feraye karakterleri ön planda yer alıyor. Herkesin kendinden bir şey bulacağı, hayatın içinden bir hikayeyle geliyoruz. Aynı zamanda hikâyeyi besleyen karakterlerin ters köşeleri izleyiciyi şaşırtacak. Hikâyenin hırslı ve entrikalı yönleri daha da ilgi çekiyor.

AŞK VE UMUT OYUNCUALARI

Hakan Dinçkol (Kuzey)

Mine Çayıroğlu (Firdevs)

Arda Esen (Bülent)

Zafer Demircan (Feraye)

Cemre Kurum (Elif)

Gamze İğdiroğlu (Handan)

Eda Elif Başlamışlı (Zeynep)

Furkan Okumuş (Ege)

Zeynep Melis Girşen (Melis)

Serap Önder (Naciye)

Özgür Tanık (Gönül)

Eren Çalı (Yiğit)

Aleyna Çalışır (Melodi)

Oğuzhan Karbi (Arda)

Aykut Ünal (Suat)

Burcu Almeman (Mürvet)

Duygu Keser (Yıldız)