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Aşk ve Umut Fragmanı yayınlandı mı? Aşk ve Umut Fragmanı izle! Yeni dizi Aşk ve Umut oyuncuları kimler?

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Aşk ve Umut Fragmanı yayınlandı mı? Aşk ve Umut Fragmanı izle! Yeni dizi Aşk ve Umut oyuncuları kimler?

Kanal D'nin yeni dizisi Aşk ve Umut, birçok televizyon izleyicisi tarafından oldukça merak ediliyor. Hafta içi her gün televizyona gelece olan dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Peki, Aşk ve Umut Fragmanı yayınlandı mı? Aşk ve Umut Fragmanı izle! Yeni dizi Aşk ve Umut oyuncuları kimler?

Kanal D'de yayınlanacak olan Aşk ve Umut Fragmanı yayınlandı mı? Sorusu, diziyi izlemek isteyen birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosuyla gözleri üzerine çekmeyi başaran yeni dizinin fragmanı oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Aşk ve Umut Fragmanı yayınlandı mı? Aşk ve Umut Fragmanı izle! Yeni dizi Aşk ve Umut oyuncuları kimler?

AŞK VE UMUT FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen Kanal D'de yayınlanacak olan Aşk ve Umut dizisinin fragmanı izleyicileriyle buluştu. Dizinin yayın tarihi ile ilgili henüz net bir tarih belirtilmedi.

AŞK VE UMUT OYUNCULARI KİMLER?

Hakan Dinçkol (Kuzey), Mine Çayıroğlu (Firdevs), Arda Esen (Bülent), Zafer Demircan (Feraye), Cemre Kurum (Elif), Gamze İğdiroğlu (Handan), Eda Elif Başlamışlı (Zeynep), Furkan Okumuş (Ege), Zeynep Melis Girşen (Melis), Serap Önder (Naciye), Özgür Tanık (Gönül), Eren Çalı (Yiğit), Aleyna Çalışır (Melodi), Oğuzhan Karbi (Arda), Aykut Ünal (Suat), Burcu Almeman (Mürvet), Duygu Keser (Yıldız)

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Emir Ceran
Emir Ceran
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