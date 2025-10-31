Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı diziden paylaşılan kamera arkası görüntüleri de merak uyandırdı. İstanbul'da start verilen çekimler, Eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapım için beklentiyi artırırken, dizinin ilk bölümü için erişilebilecek izleme bağlantısı da seyircilerin gündeminde yerini aldı.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİ KARAKTERLERİ

Barış Arduç / Selim Keskin

Aksel Grup'un hukuk müşavirliğini üstlenen Selim, sevgi dolu bir ailede yetişmiştir. Meyra ile büyük bir aşkla başlayan evliliği zamanla çıkmaza girer. Kalbi ile aklı arasında kalan Selim, öğrendiği sarsıcı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Bu süreç, ona aşk ve sadakatin anlamını yeniden keşfettirecek zorlu bir yolculuğun kapısını aralar.

Hande Erçel / Meyra Aksel Keskin

Aksel Grup'un mirasçısı olan Meyra, disiplinli ve sert tavırlarıyla "Demir Leydi" olarak tanınır. Selim ile aşk dolu bir evlilik yapsa da zamanla ilişkileri soğuk ve uzak bir hale gelir. Aldığı beklenmedik haber, onun hayatında büyük bir kırılma noktası olur. Meyra, aşkına yeniden sarılmak ve her şeye baştan başlamak için büyük bir sınavın eşiğine gelir.

Şenay Gürler / Yeliz Aksel

Ailenin en küçük çocuğu olan Yeliz, özgür ruhlu ve başına buyruk tavırlarıyla dikkat çeker. Moda tasarımcılığı yapan Yeliz, üç evlilik yapmış ve hepsini boşanma ile noktalamıştır. En büyük mücadelesi ise annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Dilşah'tır. Yeliz, Dilşah'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmakta kararlıdır.

Senan Kara / Zuhal Aksel

Meyra ve Harun'un annesi olan Zuhal, aristokrat bir havaya sahip, soğuk ve mesafeli bir kadındır. Geçmişte yaşadıkları büyük bir felaket, onun karakterini daha da sertleştirmiş ve özellikle Meyra ile ilişkisini gergin bir hale getirmiştir.

Öznur Serçeler / Sema Tunalı

Genç yaşta eşini kaybeden Sema, Aksel ailesine evlilik yoluyla dahil olmuştur. AKS Vadi'de SPA merkezi işleten Sema, cemiyet hayatında yer edinmek için çaba göstermektedir. Hırsı, onu zamanla yanlış yollara sürükler.

Mert Denizmen / Furkan Akçay

Selim'in en yakın dostu ve meslektaşıdır. Eğlenceli, hayat dolu tavırlarıyla çevresine neşe katar. Selim için adeta bir kardeş olan Furkan, her zaman onun en büyük destekçisidir.

Aslı İnandık / Eda Keskin

Selim'in ablası Eda, sosyal yönü güçlü, enerjik ve neşeli bir karakterdir. Kendi kuaförünü açarak hayalini gerçekleştirmiştir. Ancak en büyük arzusu, AKS Vadi'de daha büyük bir salon sahibi olup sosyetenin içine girmektir.

Necat Bayar / Emin Keskin

Selim, Oğuz ve Eda'nın babasıdır. Geleneksel bir aile babası olan Emin, çocuklarının mutluluğu için elinden geleni yapmıştır. En büyük hayali, köyünde muhtar olmaktır.

Lorin Merhart / Harun Aksel

Meyra'nın kardeşi Harun, enerjik ve çocuksu bir yapıya sahiptir. Eşi Işıl ve bebekleri Peri onun en büyük huzur kaynağıdır. Ailesinin beklentilerini karşılamaya çalışsa da her zaman Meyra'nın gölgesinde kalır.

Afranur Karagöz / Işıl Aksel

Harun'un eşi olan Işıl, uyumlu ve anlayışlı yapısıyla dikkat çeker. Aksellere yakışan bir gelin olarak, ailesindeki sorunlara daima sabırla yaklaşır.

Gürhan Altundaşar / Oğuz Keskin

Selim'in ağabeyi Oğuz, boşanmış bir babadır ve oğlu Mete'ye daha iyi bir gelecek sunmak için mücadele eder. İçten ve enerjik tavırlarıyla tanınan Oğuz, köyde bir boks salonu işletmektedir.

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aşk ve dram dolu dizinin çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilmektedir.

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NE?

Selim ve Meyra'nın büyük bir aşkla başlayan evlilikleri zamanla uzak ve soğuk bir hale gelir. Aynı evin içinde iki yabancıya dönüşen çiftin hayatı, beklenmedik bir gelişmeyle sarsılır. Bu gelişme, aşklarını yeniden inşa etmeleri için ikinci bir şans olabilir.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Meyra'nın hastalığı Selim'i derinden etkiler ve onun yanında olmak ister. Evliliklerinin bitmiş olduğunu düşünse de içinde yeniden canlanan duygular, Selim'i aşkına bir kez daha bağlar. Ancak Ercan'ın oyunları, çiftin ilişkisini yeniden zora sokar. Yeliz ise Dilşah'ın geçmişini ortaya çıkarmak için dedektif tutar ve büyük sırların peşine düşer. Selim'in ailesi, boşanma haberini yanlış anlayarak yeni bir hamle yapmaya hazırlanır.

AŞK VE GÖZYAŞI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Dizi, Güney Kore'de çok ses getiren "Queen of Tears" yapımından uyarlanmıştır. Meyra ve Selim'in yıkılmak üzere olan evlilikleri, aldıkları çarpıcı bir haberle bambaşka bir noktaya evrilir. Çift, hem kendi geçmişleriyle hem de birbirlerine karşı hissettikleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

AŞK VE GÖZYAŞI 6. BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA İZLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Dizinin 6. bölümünü ATV'nin resmi platformları üzerinden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meyra'nın hastalığı ağırlaşır; ikili, ölümle yaşam arasındaki çizgide birbirlerine yeniden tutunmaya çalışır. Tam her şey düzeliyor derken Ercan'ın ölümüyle Selim, kendini cinayet şüphelisi olarak hapiste bulur. Meyra ise Almanya'ya götürülürken ikisini ayıran kader bir kez daha devreye girer. Aradan 10 ay geçmiştir. Selim artık güçlü, soğukkanlı bir avukat olarak yeni hayatına adım atmıştır ama geçmişin izleri hala kalbindedir; özellikle Meyra'ya duyduğu kırgınlık ve bitmeyen aşk. Meyra ise kendi şirketini kurmak üzereyken gizemli bir şekilde kaçırılır ve karşısında Selim'i bulur. Eski hesaplaşmalar, aşk ve ihanet iç içe geçer. Ancak gerçek duygular konuşulmadan, geçmişte yaşanan trajediler yeniden su yüzüne çıkar.