Haberler

Aşk Ve Gözyaşı 5. bölüm full HD izle: Aşk Ve Gözyaşı son bölüm kesintisiz nereden izlenir? Aşk Ve Gözyaşı yeni bölüm ne zaman , son bölümde ne oldu?

Aşk Ve Gözyaşı 5. bölüm full HD izle: Aşk Ve Gözyaşı son bölüm kesintisiz nereden izlenir? Aşk Ve Gözyaşı yeni bölüm ne zaman , son bölümde ne oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşk ile acının iç içe geçtiği sürükleyici hikâyesiyle milyonları ekrana bağlayan Aşk ve Gözyaşı dizisinin 5. bölümü izleyicilere yine duygu dolu anlar yaşattı. Peki, Aşk Ve Gözyaşı 5. bölüm full HD izle: Aşk Ve Gözyaşı son bölüm kesintisiz nereden izlenir? Aşk Ve Gözyaşı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, son bölümde neler oldu?

ATV'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı, izleyiciyi her bölümde daha da derinlere çeken duygusal hikâyesiyle gündemde. Son bölümde yaşanan beklenmedik gelişmeler, izleyenleri ekran başında adeta kilitledi. Özellikle Selim'in geçmişe dair sakladığı büyük sırrın ortaya çıkması, Meyra'yla olan bağını derinden sarstı. Peki, bu krizle aşk mı kazanacak, yoksa yollar mı ayrılacak? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI 5. BÖLÜM İZLE

Aşk Ve Gözyaşı 5. bölüm izle.


Aşk Ve Gözyaşı 5. bölüm full HD izle: Aşk Ve Gözyaşı son bölüm kesintisiz nereden izlenir? Aşk Ve Gözyaşı yeni bölüm ne zaman , son bölümde ne oldu?


AŞK VE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşk ile güvensizlik arasında gidip gelen Meyra ve Selim, bir süreliğine İzmit'e, Selim'in ailesinin yanına sığındı. Sahil yürüyüşleri ve aile kahvaltılarıyla geçmişin sıcak günlerini yeniden yaşasalar da, Meyra'nın ilerleyen hastalığı ve unutkanlıkları ilişkilerine gölge düşürdü.

Meyra'nın ailesi, evde buldukları dinleme cihazı ve kasada yer alan boşanma protokolü yüzünden Selim'e olan güvenini tamamen kaybetti. Ailenin baskısı Selim'i köşeye sıkıştırdı. Sonunda Selim, geçmişte Meyra'dan habersiz bir boşanma dilekçesi hazırladığını itiraf etti.

Bu itiraf, Meyra'nın bastırdığı anıları su yüzüne çıkardı. Güvenin yerini derin bir hayal kırıklığı aldı. Çiftin aşkı, artık dönüşü olmayan bir yola girdi.

Aşk Ve Gözyaşı 5. bölüm full HD izle: Aşk Ve Gözyaşı son bölüm kesintisiz nereden izlenir? Aşk Ve Gözyaşı yeni bölüm ne zaman , son bölümde ne oldu?

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Meyra'nın hastalığı daha da ilerleyecek ve gerçek ile hayal arasındaki sınırları ayırt edemez hale gelecek. Onu gizlice seven Ercan, bu durumdan faydalanmak isteyecek. Meyra, bir an için Ercan'ı Selim sanarak ona yakınlaşacak. Tam o anda olay yerine gelen Selim, gördükleri karşısında öfkesine hakim olamayarak Ercan'a saldıracak.

Ancak Meyra, olan biteni hatırlamayacak bile. Bu karmaşadan sonra Selim'in içinde hem koruma duygusu hem büyük bir suçluluk gelişecek. Meyra her ne kadar ondan uzak durmak istese de, kriz anlarında hep Selim yanında olacak. Aralarındaki eski sevgi, yaşanan acılarla birlikte yeniden alevlenecek.

Ercan ise entrikalarını sürdürmeye devam edecek. Üçlü arasındaki bu hassas denge, yanlış bir öpücükle başlayacak büyük bir yanlış anlaşılma yüzünden sarsılacak ve herkesin kaderini değiştirecek olayların fitilini ateşleyecek.

AŞK VE GÖZYAŞI HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kalplere dokunan sahneleri, sürükleyici olay örgüsü ve güçlü oyunculuklarıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi edinen Aşk ve Gözyaşı, her hafta Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Meyra ve Selim'in yürek burkan aşkı, aile sırları, hastalıkla verilen mücadele ve geçmişin izlerini taşıyan derin duygularla örülü bu hikâye, her bölümde seyirciyi yeniden ekrana kilitliyor.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare

Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.