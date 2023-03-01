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Aşk Tarifi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk Tarifi filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı, nerede çekildi?

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Aşk Tarifi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk Tarifi filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı, nerede çekildi?

Bugün TRT 1'de yerli ve yabancı filmler ekrana geliyor. Bugünkü filmlerden birisi de Aşk Tarifi filmi oldu. Peki, Aşk Tarifi film konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk Tarifi filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Aşk Tarifi filmi hangi yıl çıktı? Aşk Tarifi filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

TRT 1'de Yabancı Sinema "Aşk Tarifi" filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Yabancı Sinema "Aşk Tarifi" filmi konusu nedir? Aşk Tarifi filmi oyuncuları kimlerdir? İşte ayrıntılar...

Aşk Tarifi filmi 1 Mart bu akşam saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

Steven Knight'ın senaryosunu yazıp Lasse Hallström'ün yönetmenliğini üstlendiği Aşk Tarifi filmi 2014 yılında gösterime girmiştir.

Hindistan'dan ailesiyle birlikte Fransa'ya göç eden ve çok yetenekli bir aşçı olan Hasan Kaddam, yeni tanıştığı Marguerite'in de cesaretlendirmesiyle yeni yerleştikleri şehirde bir Hint restoranı açar. Ancak restoranın tam karşısında bulunan Madam Mallory'nin lüks restoranı, aralarında amansız bir rekabetin doğmasına neden olacaktır.

Helen Mirren - Madame Mallory

Om Puri - Papa Kadam

Manish Dayal - Hassan Kadam

Charlotte Le Bon - Marguerite

Amit Shah - Mansur Kadam

Farzana Dua Elahe - Mahira Kadam

Aria Pandya - Aisha Kadam

Michel Blanc - Mayor

Dillon Mitra - Mukthar Kadam

Rohan Chand (II) - Çocuk Hassan Haji

Jean Kinsella - French Critic

Emanuele Secci - Italian Food Critic

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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