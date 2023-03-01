Aşk Tarifi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk Tarifi filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı, nerede çekildi?
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Bugün TRT 1'de yerli ve yabancı filmler ekrana geliyor. Bugünkü filmlerden birisi de Aşk Tarifi filmi oldu. Peki, Aşk Tarifi film konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk Tarifi filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Aşk Tarifi filmi hangi yıl çıktı? Aşk Tarifi filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
TRT 1'de Yabancı Sinema "Aşk Tarifi" filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Yabancı Sinema "Aşk Tarifi" filmi konusu nedir? Aşk Tarifi filmi oyuncuları kimlerdir? İşte ayrıntılar...
Aşk Tarifi filmi 1 Mart bu akşam saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara gelecek.
Steven Knight'ın senaryosunu yazıp Lasse Hallström'ün yönetmenliğini üstlendiği Aşk Tarifi filmi 2014 yılında gösterime girmiştir.
Hindistan'dan ailesiyle birlikte Fransa'ya göç eden ve çok yetenekli bir aşçı olan Hasan Kaddam, yeni tanıştığı Marguerite'in de cesaretlendirmesiyle yeni yerleştikleri şehirde bir Hint restoranı açar. Ancak restoranın tam karşısında bulunan Madam Mallory'nin lüks restoranı, aralarında amansız bir rekabetin doğmasına neden olacaktır.
Helen Mirren - Madame Mallory
Om Puri - Papa Kadam
Manish Dayal - Hassan Kadam
Charlotte Le Bon - Marguerite
Amit Shah - Mansur Kadam
Farzana Dua Elahe - Mahira Kadam
Aria Pandya - Aisha Kadam
Michel Blanc - Mayor
Dillon Mitra - Mukthar Kadam
Rohan Chand (II) - Çocuk Hassan Haji
Jean Kinsella - French Critic
Emanuele Secci - Italian Food Critic