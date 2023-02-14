Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Sevgililer günü nedeniyle en güzel aşk sözleri ve mesajları merak edildi. Peki, Aşk sözleri ve mesajları 2023: En güzel 14 Şubat sözleri ve mesajları nelerdir? En etkileyici, duygusal, sevgi dolu aşk sözleri nelerdir? En güzel sevgili mesajları nedir? Sevgiliye gönderilecek mesajlar nelerdir? Aşk sözleri nelerdir? İşte tüm sözleri...

Birbirinden etkileyici aşk sözlerini, sevdiğinize, sevgilinize, ailenize gönderebileceğiniz 2023 aşk sözlerini, kısa, uzun, romantik, sevgiliye aşk mesajlarını içeriğimizde bulabilirsiniz. En Güzel Aşk Sözleri Kısa, Uzun, Romantik, Sevgiliye Aşk Mesajları, Aşk Sözleri 2023 sizler için hazırladık. Sevdiklerinize, sevgilinize gönderebileceğiniz romantik aşk sözleri, kısa duygusal aşk mesajları ve kısa aşk sözleri bulabilirsiniz. İşte kısa aşk sözleri...

AŞK SÖZLERİ

- ÖMRÜM desem yetmez ki bu ömür sana doymaya. DÜNYAM desem evrendeki bir nokta kadar küçük kalır, sana olan sevgimi anlatmaya. Sen benim hiç vazgeçemediğimsin. Sen benim en derinimsin. En sol yanım. İyisi mi sen benim SONSUZLUĞUM ol. Ne ömür gibi kısa ne de dünya kadar küçük.

- "Öyle bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki, seni gözleriyle bile aldatmayacak." Can Yücel

- Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli gülümsetmeye çalışmam bu yüzdendir.

- Sevgilim, eğer bu hayatta sana bir şey verebilseydim, şüphesiz kendini gözlerimde görebilme yeteneği olurdu. Ancak bu şekilde benim için ne ifade ettiğini fark ederdin.

- Aşk bir rüyadır. Kimi gerçekten sadece hayallerinde yaşar. Kimi yaşarken gözleri ve yüreği ile görür. Bildiğin rüya işte, yaşarken yaşanan mucize; "gözü açık rüya görmek"tirseninle aşk…

- "Gece midir insanı hüzünlendiren, Yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, Yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen?" Özdemir Asaf

- Seni ilk gördüğüm an çocukluğumdan kalma saf karşılıksız yapmacıksız bir mutluluk sardı benliğimi.

- Gözlerin kalemin kâğıda dokunuşu gibi… Ya bütün şairler seni sevmiş ya da ben her mısrada seni buluyorum.

- Bana neden bu kadar çok seviyorsun diyorlar. Çünkü her bir zerrem, senin her bir zerrene aşık da ondan.

- Uçurum uçurum gözlerine daldığım gözlerine baktığım, bazen sendeki güzellikte boğulacakmış gibi hissettiğim sevgilim.

- Aşk seni koklamaktır. Seninkokunu alıp içime çektiğim, sonra sana kendimi verdiğim, her nefesin diyetidir. Seni koklamaya doyamayıp, zamanın durmasını istemektir.

- "Ey yar..! Telaşımı hoş gör. Islandığım ilk yağmurumsun." Hz. Mevlana

- "Ey canımın sahibi Yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var." Mevlana Aşk İle İlgili Sözleri

- İlla Birini Seveceksen Tene Değil Can'a Değeceksin. İlla birini seveceksen, Dışını değil içini seveceksin. Gördüğünü herkes sever.Ama Sen görmediklerini seveceksin, Sözde değil "Özde" istiyorsan şayet; "Ten'e" Değil "Can'a Değeceksin ..! Hz. Mevlana.

- Hasrettir aşk, görmemeye dayanamayıp o hasreti çekebilmektir. O hasretle kavrulurken masallar, hikâyeler, şiirler yazabilmektir. Yazdığın her bir harfte sevgiliyi hissedebilmektir aşk… Ona dokunduğunu düşlemektir, kurulan her bir cümlenin yüklemi ve en çok da istemektir aşk… Beyaz bir sonsuzluğu…

- Aşk sevgisiz, emeksiz olmaz. Sevgidir ki karşılık beklenmez. Karşılık verilirse her taraf kendinden bir yürek katar ve harman başlar olmadık bir an… O harman boyunca çıkar aşkın yüceliği, derdi, kederi, sevinci, güzelliği.

- Hangi ara seni bu kadar sevdim bilemedim. Gecemi aydınlatan, gündüzümü ışıtan yar.

- Sensiz geçen hiçbir anımın, hiçbir vaktin kazası yok ki sevgilim.

EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ 2023

- Aşk sana sarılmaktır, sarılıp bir daha bırakamamaktır. Sana sarıldığımda dünyayı unutmaktır.

- Ben sana tahmin edebileceğinden çok daha fazla vurgunum ey güzel. Beni hiç bırakma, bakışlarınla bahar açtıran gözlerinle bana hep öyle bak.

- Her şeyin bu kadar yapmacık ve yalan olduğu bu dünyada ne güzelde duruyorsun ömrümün ta ortasında be adam!

- Aşk seni öpmektir. Her öpüşte ruhumdaki asırların kuraklığını yok edendir, su gibi… Seni her öpmenin cana değmesi, kana kana içilmesidir.

- Aşk görmektir için içini, dışını içini görüp beğenmek değildir. Aslında burnunun ucundakini görüp de görmeyi bilmektir. Aşk akıl, kalp, göz ve ruhun en güzel ortaklığıdır.

- Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler, ağzına dolar insanın, sussan acıtır, konuşsan kanatır.

- Aşk sevişmektir, karanlığın kucağında… İçinde yaşamak istediğin bedene yaslanmaktır. O beden ki koca bir çınardır.

- Aşk için en içine dokunabilmektir. Aşk bazen sadece üç harfli tek heceli bir kelimedir. Bazen ansızın bakıp, gözlerinde eriyip kaybolduğum bakışındır. Aşk yüzümde baharlar açtıran bir gülüşündür.

- Sana olan sevgimi anlatamamak. Dilimin ucunda binlerce kelimeler biriktirip söyleyememek. Zormuş susmak. İçinde fırtınalar koparken gülümseyebilmek…

- Bu sabah hayalinle, senin adınla uyandım. Hayatımda oluşuna teşekkür ederim sevdiğim. Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime şükürler olsun Sevgilim!

- "Benim beklediğim aşk başka! O, bütün mantıkların dışında, tarifi imkansız ve mahiyeti bilinmeyen bir şey. Sevmek ve hoşlanmak başka, istemek bütün ruhuyla, bütün vücuduyla, her şeyiyle istemek başka… Aşk bence bu istemektir. Karşı konulamayan bir istemek!" Sebahattin Ali

- Bugün yine seninleydim.Romantik geçen dakikalarda. Önce yaktın kavurdun ateşinle, sonra ıslattın bahar yağmurunla öyle ıslandım ki sevgi yağmurunda seni seviyorum AŞKIM.

SEVGİLİYE AŞK SÖZLERİ 2023

- Hayaller kurdurur, hayallerimi yıkarsın belki ama her defasında yeniden yüreklendirirsin başka hayaller kurmaya..

- Ne garip duygudur AŞK… Bir bakarsın sevgiye bir bakarsın nefrete dönüşür. Bir de sızıya dönüştüğü olur. Göğsünün sol yanında bir ağrıya sebep olur. Derinden ince ince akar. Ara sıra yoklar, öldürmez ama süründürür.

- Güle sormuşlar: "neden dikenlisin?" diye. Gül de "Beni yalandan değil, gerçekten seven tutabilsin diye!" Can Yücel

- Sevgili, güzel sevgili, eyy sevgili aşk dediğin, bana baktığın o gözlerindeki kocaman bir dünyadır. Aşk dediğin, benim o dünyada kendimi bulmamdır. Aşk dediğin, adındır. Aşk dediğin, o güzel suretinin aslıdır.

- Yüksek bir binanın zirvesinde durmak gibidir aşk… Dünya yıkılsa umurunda olmaz o yanında olduktan sonra onsuz bütün her şey anlamını yitirir. Varlığı ile seni o binanın tepesine çıkaran bir sözü ile seni yere indirir. Ve şairin dediği gibi o seni aşağı itse bile yere çakılana kadar aklında olan tek şey onun sırtına değen elleri olur.

- Asla olmaz deme, asla yapmam deme, asla söylemem deme bir tutuldun mu AŞKa olmazlar olur. "ey aşk sen nelere kadirsin" aşk sözünü aklından çıkarma… Aşık olunanın huyları, saçma eylemleri, kırıcı sözleri dahi takılmaz, çünkü aşk vardır. Dinlemeye dahi tahammül edemediğin müziği dinlersin. Ömrüm boyunca gitmem dediğin yere sevdan ile seve seve gidersin. Bundan arkadaş olur mu dediklerinle sırf o istedi diye dost olursun. Kendindeki değişime, yaşadıklarına anlam veremezsin "aşk nedensiz de sevmekmiş" dersin.

- Ayakların yerden kesilmesi de vücudunu yakan ateşte aşktandır.

KISA AŞK SÖZLERİ 2023

- Sağ dirseğimi masaya dayadım. Yanağımı avucumun içine koydum. RESMİNE BAKTIM baktım. Âşık olmayı sevdim.

- Gel ey yar… Sabahın ilk ışıkları gibi… Yağacak sağanak yağmurun ilk damlaları gibi… Gel ne olursan gel!

- Rabbimden istediğim en güzel duamsın.

- Sayamadığın gökyüzündeki yıldızlar kadar seviyorum seni…

- Ben güzel ruhuna aşık oldum senin. Sadece bu yüzden sadakat kokuyor bu tutku. Çünkü sen ebedi ruh hastalığım olacaksın benim.

- Aşk bittikten sonra arkadaş kalalım dedi. Güle başka isim versen değişik kokar mı?

- Acılarımı bile tatlandırıyor aşkın. Yıkıma terk edilmiş vücudumun bütün hücrelerine sürülmüş iksir gibisin.

- "Öyle bir çık ki karşıma 'her baktığımda ilk defa görüyormuşum gibi, az kalsın ölüyormuşum gibi' hissedeyim seni." Edip Cansever

- Bir yürek sevdim içinde sonsuz aşk olan Buram buram mutluluk kokan ve yüreğimde sonsuzum olan..

- Bir gün dudakların kurusa okyanusu getiririm sana, Akşam ayazında titrersen güneşi getiririm sana, Eğer gönlün sevgi ararsa kalbimi söküp getirim sana…

- Sevgi ne güzel sözdür; Dilinde değil, yüreğinde olanlara.

- Sonra resmin damladı karanlığa; gülen gözlerin… Ne çok yakışıyor gülmek sana bir tanem. Ben en çok gülüşünü seviyorum.

- Çalınır kapı. Ardına kadar açılır kapı. Girer içeri sessizce yolcu. Geçiyordur. Uğramıştır. Kalır.

GÜZEL AŞK SÖZLERİ ETKİLEYİCİ

- "Aşkın açamadığı kapı, kanatlanıp uçamadığı yer mi var?" (Demet Akalın)

- "Aşk, kanatlanıp uçmaktır ey yar!"

- "Aşk odu evvel düşer ma'şûka ândan 'aşıka şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi" (Mevlana)

- Sen benden bi haber yaşıyorsun. Bense her gün seni görmenin hasretiyle yanıyorum. Yarınlara ışık yakıyorum her gecenin en karanlık anında…

- Tam da yaşama umudumu kaybetmişken sen çıkıverdin karşıma… Çorak gönlüm gül gülistan oldu. Seni canımdan bile çok seviyorum. Aşığım sana yar.

- "Aşk birisi için doğru kişi olmaktır." (Franklin Dindirland)

- "Aşka uçarsan kanatların yanar." (Sadi Şirazi)

- "Aşka uçamazsan kanatların neye yarar?" (Mevlana)

- "Aşka varınca kanadı kim arar?" (Yunus Emre)