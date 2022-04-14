Aşk şiirleri! En güzel aşk şiirleri nelerdir? Romantik şiirler neler? Kısa ve uzun aşk şiirleri! Cemal Süreya aşk şiirleri, Nazım Hikmet aşk şiirleri

Hiçbir yerde görmediğiniz aşk şiirlerini sizler için paylaşacağız. Bilinmeyen şairlerin aşk şiirlerini sizlere aktaracağız. Aşk şiirlerini sevgilinize, nişanlınıza, sözlünüze, eşinize yollayabilir ve onların mutlu olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi en güzel aşk şiirlerine geçelim. Sevgiliye aşk şiirleri... Uzun ve kısa, manalı, anlamlı, derin aşk şiirleri yazımızda...

ROMANTİK AŞK NEDİR?

Romantik aşk veya Romantizm, başkalarına karşı duygusal bir sevgi veya güçlü bir çekicilik. Bireyin genel duygularını ve ortaya çıkan duyguları ifade etmek için gerçekleştirdiği davranışlar. Romantik aşk duyguları ve davranışları yaygın olarak cinsel çekicilikle ilişkilendirilse de, romantik duygular fiziksel beklentiler olmadan da gerçekleşebilir.

Aşk şiirleri

EN GÜZEL AŞK ŞİİRLERİ

En güzel, kısa, uzun, karışık, anlamlı aşk şiirleri aşağıdaki gibidir. Şiirlerin isimleri ve şairlerin isimleri de aşağıda yazılıdır.

GÖZLERİM

Sana dokunmak kadar güzel,

Birleştiğinde pamuk eller,

Bir gülüşün ömre bedel,

Yalnız sana bakar bu gözler...

(Şirini)

AŞK İKİ KİŞİLİKTİR

Değişir rüzgarın yönü,

Solar ansızın yapraklar;

Şaşırır yolunu denizde gemi,

Boşuna bir liman arar.

Gülüşü bir yabancının,

Çalmıştır senden sevdiğini;

İçinde biriken zehir,

Sadece kendini öldürecektir;

Ölümdür yaşanan tek başına

Aşk iki kişiliktir.

(Ataol Behramoğlu)

AŞK OKUDUM AŞK DOKUDUM

Ben bu gönül tezgahında

Aşk dokudum, aşk okudum

Erenlerin dergahında

Aşk okudum, aşk dokudum

Her güçlüğü bile bile

Göznuruyla, sabır ile

Yumak yumak, çile çile

Aşk dokudum, aşk okudum

(Ümit Yaşar Oğuzcan)

AŞK NEDİR?

Aşk ile yaşayan hakiki aşkı bulur,

Nerede diye sorma aşk kalpte durur,

Aşk ile bakıldığında altın olur bakır,

Aşksız kalan ruhsuz kalır...

(Şirini)

MUTLU AŞK YOKTUR

İnsan her şeyi elinde tutamaz hiç bir zaman

Ne gücünü ne güçsüzlüğünü ne de yüreğini

Ve açtım derken kollarını bir haç olur gölgesi

Ve sarıldım derken mutluluğuna parçalar o şeyi

Hayatı garip ve acı dolu bir ayrılıktır her an

Mutlu aşk yoktur

Hayatı Bu silahsız askerlere benzer

Bir başka kader için giyinip kuşanan

Ne yarar var onlara sabah erken kalkmaktan

Onlar ki akşamları aylak kararsız insan

Söyle bunları Hayatım Ve bunca gözyaşı yeter

Mutlu aşk yoktur

Güzel aşkım tatlı aşkım kanayan yaram benim

İçimde taşırım seni yaralı bir kuş gibi

Ve onlar bilmeden izler geçiyorken bizleri

Ardımdan tekrarlayıp ördüğüm sözcükleri

Ve hemen can verdiler iri gözlerin için

Mutlu aşk yoktur

Vakit çok geç artık hayatı öğrenmeye

Yüreklerimiz birlikte ağlasın sabaha dek

En küçük şarkı için nice mutsuzluk gerek

Bir ürperişi nice pişmanlıkla ödemek

Nice hıçkırık gerek bir gitar ezgisine

Mutlu aşk yoktur

Bir tek aşk yoktur acıya garketmesin

Bir tek aşk yoktur kalpte açmasın yara

Bir tek aşk yoktur iz bırakmasın insanda

Ve senden daha fazla değil vatan aşkı da

Bir tek aşk yok yaşayan gözyaşı dökmeksizin

Mutlu aşk yoktur ama

Böyledir ikimizin aşkı da

(Louis Aragon)

BAŞKALAŞAN AŞK

Adını anmak güzeldi,

dost ağızlarda sana dair cümlelerin

ıslatılması...

Adını anmak...

Yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel

avuntularına sırt çevirip senden söz açmak...

Biraz gülünç, biraz sitemkar...

güzeldi...

Adının Türkçedeki yankısı özeldi...

Seninle yoğurt yemek, kendi Kanlıcanlı,

Sülalesi Kandilli yoğurtçunun mekanında...

Denize amors durup, yüzüne

cepheden bakmak güneşli bir mavilikte....

güzeldi..

İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak,

yüzünde

Yüzyıllık bir hasreti gidermek güzeldi...

Güzeldi'li geçmiş zamanları düşünüyorum

şimdi...

Cümlelerimiz öznesiz...Umursayan yok,

Kanlıca'daki yoğurdu...

ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir

aşkın mührüdür artık...

(Yılmaz Erdogan)

SEVGİLİYE AŞK ŞİİRLERİ

Aşk savaşmaktır.

Aşk gülümsemektir.

Aşk kırgınlığı yok sayıp,

Mutluluğu yaşamaktır.

*****

Ben senin çocuksu gülüşlerini sevdim.

Bakışlarında gizlediğin olabildiğince yeşili,

okyanus dalgası maviyi.

Ben senin bakışında gizlediğin masumluğu sevdim.

Ben seni çok sevdim sevdiğim.

SEVİYORUM SENİ ŞİİRİ

Seviyorum seni yaşadığım her anım da seviyorum.

Gecenin karanlığında bir ışık gibisin yüreğimde..

Seviyorum seni.

Denizin dalgası nasıl vuruyorsa kıyılara.

Benim yüreğimde seninle öyle vuruyor kıyılara.

Seni düşündükçe ömrüme ömür katılıyor.

Seviyorum seni.

Bir gecenin nasıl yıldızı ayı varsa.

Bir sabahın ise güneşi.

Sende benim ayım yıldızım.

Güneşim gibisin yar...

AŞKSIN SEN

Sen erimeyen kar tanesi

Sen çiçeklerin prensesi

Sen vazgeçtikte büyüyen

Aşksın aşksın sen

(Furkan Kızılay)

AŞK HİKAYESİ

Başımdan bir kova sevda döküldü

Islanmadım, üşümedim, yandım oy!

İplik iplik damarlarım söküldü

Kurşun yemiş güvercine döndüm oy!

Yağmur yorgan oldu, döşek kar bana

Anladım ki kendi gönlüm dar bana

Alev dolu bardakları yâr bana

Sunuverdi içtim içtim kandım oy!

Sevgi ektim, naz biçmeye çalıştım

Ne zamana, ne kendime alıştım

Kırk senede yedi hasret bölüştüm

Yedi dünya bana düştü sandım oy!

Gönül şahinimi yordum gerçeğe

Sonsuzda yüzümü sürdüm gerçeğe

Teselliden kanat kırdım gerçeğe

Tecellinin sinesine kondum oy!

(Abdurrahim Karakoç)

CEMAL SÜREYA AŞK ŞİİRLERİ

AŞK

Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git

Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler.

Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin

Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık

Sevgideydi ilk açılışı gözlerimizin sırf onaydı

Bir kuş konmuş parmaklarıma uzun uzun ötmüştü

Bir sevişmek gelmiş bir daha gitmemişti

Yoktu dünlerde evvelsi günlerdeki yoksulluğumuz

Sanki hiç olmamıştı

Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu

Şurda senin gözlerindeki bakımsız mavi, güzel laflı

İstanbullar

Şurda da etin çoğalıyordu dokundukça lafların

dünyaların

Öyle düzeltici öyle yerine getiriciydi sevmek

Ki Karaköy köprüsüne yağmur yağarken

Bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti

Çünkü iki kişiydik

Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya

Bir dilim ekmeğin bir iki zeytinin başınaydı doymamız

Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu

İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük

Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde

Memelerin vardı memelerin kahramandı sonra

Sonrası iyilik güzellik.

(Cemal Süreya)

BALZAMİN

Sen el kadar bir kadınsındır

Sabahlara kadar beyaz ve kirpikli

Bazı ağaçlara kapı komşu

Bazı çiçeklerin andırdığı

İş bu kadarla bitse iyi

Bir insan edinmişsindir kendine

Bir şarkı edinmişsindir, bir umut

Güzelsindir de oldukça, çocuksundur da

Saçlarınla beraber penceredeyken

Besbelli arandığından haberli

Gemiler eskirken, deniz eskirken limanda

Sevgili

(Cemal Süreya)

İKİ KALP

İki kalp arasında en kısa yol:

Birbirine uzanmış ve zaman zaman

Ancak parmak uçlarıyla değebilen

İki kol.

Merdivenlerin oraya koşuyorum,

Beklemek gövde gösterisi zamanın;

Çok erken gelmişim seni bulamıyorum,

Bir şeyin provası yapılıyor sanki.

Kuşlar toplanmış göçüyorlar

Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

(Cemal Süreya)

BUN

Başını omuzuma koymasa olmazdı

Başını omuzuma koyunca da

Kurtarmasa olmazdı beni olmaktan

İçtiği şaraba ait bir adam

Gözleri göz değil gözistan

Bir odadan bir odaya geçiyor

Kapının birini açıp birini kapıyor

(Cemal Süreya)

LAVANTA

Bir şeyiniz olayım sizin,

Hani nasıl isterseniz,

Oğlunuz, kiracınız, sevgiliniz;

Dünyanın bir ucuna

Birlikte gider miyiz?

Bekletilmiş ipeklinizden

Kopmaya can atar bir düğme;

Boş verin, o düğme hayın,

Gider miyiz?

Şimdiye dek düşünmediyseniz

Bakmayın içinde ne var,

Küçük bir kitaptır yaşamak

Elinde tutmaya yarar.

(Cemal Süreya)

ROMAN OKUDUM SENİ DÜŞÜNDÜM

Bende tarçın sende ıhlamur kokusu

Yürürüz başkentin sokaklarında

Bir nehir şu tutuk konuşan cumartesi

Üstünde iki yonga: Çarşamba, bir de cuma

Ayrılık lafları etme sevgilim

Önümüz Temmuz önümüz Ağustos nasıl olsa

Kolkola yürüyoruz tek tük öpüşüyoruz

Sonra ayrılıyoruz korkuyoruz da

(Cemal Süreya)

NAZIM HİKMET AŞK ŞİİRLERİ

AŞK MÖNÜSÜ

"Sen sabahlar ve şafaklar kadar güzelsin

Sen ülkemin yaz geceleri gibisin

Saadetten haber getiren atlı kapını çaldığında

Beni unutma

Ah! saklı gülüm

Sen hem zor hem güzelsin

Şiirlerimin ılıklığında açılmalısın

Sana burada veriyorum hayata ayrılan buseyi

Sen memleketim kadar güzelsin

Ve güzel kal"

(Nazım Hikmet Ran)

RUHUM

"Ruhum

gözlerini yumuşacık yum

kucağımdaymışsın gibi bırak kendini

ninni,

uykunda unutma beni

ninni…

Gözlerini yumuşacık yum

yeşil ela gözlerini

ninni ruhum ninni

Sen yukarda yemişli dalların içindesin,

yeşil gözlerin güneş dolu,

dudakların bala bulanmış

ben ağacın dibindeyim,

bir ayağım çukurda…

Ben senden çok önce gideceğim,

sen bensiz kalacaksın ihtiyarlığında…"

(Nazım Hikmet Ran)

HERKES GİBİ

"Gönlümle baş başa düşündüm demin;

Artık bir sihirsiz nefes gibisin.

Şimdi ta içinde bomboş kalbimin

Akisleri sönen bir ses gibisin

Mâziye karışıp sevda yeminim,

Bir anda unuttum seni, eminim

Kalbimde kalbine yok bile kinim

Bence artık sen de herkes gibisin."

(Nazım Hikmet)

SENİ DÜŞÜNMEK

Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey.

Dünyanın en güzel sesinden

En güzel şarkıyı dinlemek gibi birşey...

Fakat artık ümit yetmiyor bana.

Ben artık şarkı dinlemek değil,

Şarkı söylemek istiyorum.

(Nazım Hikmet)

BENCE ŞİMDİ SEN DE HERKES GİBİSİN

Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor

Onlardan kalbime sevda geçmiyor

Ben yordum ruhumu biraz da sen yor

Çünkü bence şimdi herkes gibisin

(Nazım Hikmet)

NOT = Sizlerin de kendinize ait aşk şiirleri varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Konumuza sizin şiirlerinizi mahlasınız ile birlikte ekleyebiliriz. Teşekkürler...

Yazımızı şu sözlerle bitirelim:

Aşk yok artık, kalmamış bu devirde

Deme "vardır", hak yeme, ara bul

Ara bul, ara bul, ara bul, ara bul

"Aşksız olsun, kalbim neşe dolsun." deme, bu ne fena bir hatadır!

(Sagopa Kajmer - Yunus Özyavuz)

Kaynak : Antoloji.com - Aşk şiirleri

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