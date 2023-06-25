Aşk Sanatı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Aşk Sanatı filmi ne zaman vizyona giriyor? merak ediliyor. Başrollerini Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in üstlendiği "Aşk Sanatı" filminin çekimleri başladı. Aşk Sanatı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Aşk Sanatı filmi ne zaman vizyona giriyor? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Aşk Sanatı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Aşk Sanatı filmi ne zaman vizyona giriyor?

Aşk Sanatı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Aşk Sanatı filmi ne zaman vizyona giriyor? seyirciler tarafından araştırılıyor. Aşk Sanatı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Aşk Sanatı filmi ne zaman vizyona giriyor? merak ediliyor. Filmde Güney ve Alin karakterlerini oynayacak olan Bilgiç ve Sokullu'dan ilk kareler geldi. Aşk Sanatı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Aşk Sanatı filmi ne zaman vizyona giriyor? Detaylar haberimizdedir…

AŞK SANATI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Son olarak Yüz Yıllık Mucize dizisinde başrol oynayan Birkan Sokullu ile başarılı oyuncu Esra Bilgiç, "Aşk Sanatı" isimli filmde partner oldu. Çekimleri başlanan filmden merak edilen ilk kareler de geldi. Filmin konusu henüz bilinmiyor.

AŞK SANATI FİLMİ OYUNCU KADROSU KİMLER?

Başrollerini Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in üstlendiği "Aşk Sanatı" filminin çekimleri başladı. Filmde Güney ve Alin karakterlerini oynayacak olan Bilgiç ve Sokullu'dan ilk kareler geldi.

AŞK SANATI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Lanistar Medya'nın imza atacağı filmi Recai Karagöz yönetecek. Netflix'te seyirciyle buluşacak olan filmi Pelin Karamehmetoğlu yazdı. filmde Bilgiç ve Sokullu'nun yanı sıra Fırat Tanış, Ushan Çakır, Hakan Ummak, Osman Alkaş ve Nil Keser de rol alacak. 2 gün önce çekimlerine başlanan filmin ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.