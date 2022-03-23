Aşk Sana Benzer nerede çekildi? Aşk Sana Benzer oyuncuları, konusu! Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi? - Haberler

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Aşk Sana Benzer nerede çekildi? Aşk Sana Benzer oyuncuları, konusu! Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi?

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Aşk Sana Benzer nerede çekildi? Aşk Sana Benzer oyuncuları, konusu! Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi?

Başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in paylaştığı 2014 yapımı Türk filmi hakkında Aşk Sana Benzer nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyo 23 Ocak 2015'te vizyona giren yapım bir aşk hikâyesidir. Muğla'da bir sahil kasabasında geçmektedir. Peki, Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler?

MUĞLA (Haberler.com) - Aşk Sana Benzer nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in paylaştığı 2014 yapımı Türk filmidir. 23 Ocak 2015'te vizyona giren yapım bir aşk hikâyesidir. Muğla'da bir sahil kasabasında geçmektedir. Peki, Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

Deniz dondurmacı, Ali ise balıkçıdır. Deniz'in eski hayatını unutmak için geldiği sahil kasabasında dondurmacıda çalışmaya başlar. Dondurma malzemesi almak için çıktığındaysa Ali'yle karşılaşır. Ali ilk gördüğü andan itibaren Deniz'e vurulmuştur ve peşini hiç bırakmayacaktır.

Aşk Sana Benzer, başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in paylaştığı 2014 yapımı Türk filmidir. 23 Ocak 2015'te vizyona giren yapım bir aşk hikâyesidir. Muğla'da bir sahil kasabasında geçmektedir. Deniz dondurmacı, Ali ise balıkçıdır. Deniz'in eski hayatını unutmak için geldiği sahil kasabasında dondurmacıda çalışmaya başlar. Dondurma malzemesi almak için çıktığındaysa Ali'yle karşılaşır. Ali ilk gördüğü andan itibaren Deniz'e vurulmuştur ve peşini hiç bırakmayacaktır.

Aşk Sana Benzer, Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi ve tarihi sokaklarda çekildi.

Burak Özçivit – Ali

Fahriye Evcen – Deniz/Defne

Selim Bayraktar – Aykut

Yavuz Bingöl

Kaya Akkaya

Birsen Dürülü

Burçin Işık

Şamil Kafkas

Aşk Sana Benzer ne zaman çekildi? Aşk Sana Benzer konusu ne? Aşk Sana Benzer oyuncuları kimler?

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Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Muğla, Türk, , Haberler

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