Serkan Kaya, (d. 24 Temmuz 1978, Sivas), Türk besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. Sevilen sanatçının başarılı eserlerinden biri olan "Aşk ne demek bilen var mı?" şarkısının sözleri ise arama motorlarında Aşk ne demek bilen var mı? sözleri! Serkan Kaya "Aşk ne demek bilen var mı?" sözleri nedir? soruları ile aratılıyor.

Aşk ne demek bilen var mı? sözleri! Serkan Kaya "Aşk ne demek bilen var mı?" sözleri nedir? 2000'de ilk çalışması "Senden Sonra Ben" albümünü çıkarmıştır. 2011 yılında ikinci çalışması Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? albümünü çıkarmıştır. 2015 yılında üçüncü çalışması "Gönül Bahçem" albümünü çıkarmıştır. Peki, Aşk ne demek bilen var mı? sözleri! Serkan Kaya "Aşk ne demek bilen var mı?" sözleri nedir?

AŞK NE DEMEK BİLEN VAR MI? SÖZLERİ!

Bazen bir garip oluyor halim

Kendimi ben bile tanıyamıyorum

İçimde bir çöküş, bir heyelan

Sanki taşa toprağa bulanıyorum

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Bu neyin nesi?

Bu neyin sesi?

Bu kimin isyanı?

Bu neyin nesi?

Bu kimin Sesi?

Bu kimin Feryadi?

-

Aşk ne demek bilen var mı?

Zehir mi, yoksa ilaç mı?

Kimi ağlıyor, kimi gülüyor?

Tatsam mı yoksa kaçsam mı?

-

Bu neyin nesi?

Bu neyin sesi?

Bu kimin isyanı?

Bu neyin nesi?

Bu kimin Sesi?

Bu kimin Feryadi?

-

Aşk ne demek bilen var mı?

Zehir mi, yoksa ilaç mı?

Kimi ağlıyor, kimi gülüyor?

Tatsam mı yoksa kaçsam mı?

SERKAN KAYA KİMDİR?

Serkan Kaya, (d. 24 Temmuz 1978, Sivas), Türk besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı. 2000'de ilk çalışması "Senden Sonra Ben" albümünü çıkarmıştır. 2011 yılında ikinci çalışması Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? albümünü çıkarmıştır. 2015 yılında üçüncü çalışması "Gönül Bahçem" albümünü çıkarmıştır. "Gönül Bahçem" albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer almıştır. Albümün "Kalakaldım" adlı çıkış şarkısı, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformlarda da kendi tarzında en çok dinlenen ve indirilen şarkı olmuştur.

43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazanmıştır.

Albüm ve EP'leri

Senden Sonra Ben - 2000

Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? - 2011

Gönül Bahçem - 2015

Gönül Bahçem / Bebeğim / Yiğide Neyler Zulüm (Deluxe) - 2016

Miras - 2017

Single'ları

"Mesele" - 2014

"Benden Adam Olmaz (Burak Yeter Remix)" - 2015

"Dağların Dumanı (Son Bir Kez)" - 2018

"Tarifi Zor" - 2019

"Yaradanım" - 2020

"Hatıran Yeter" - 2021

"Haybeden" (Sinan Akçıl ile birlikte) - 2022

"Kaçak" - 2022

''Dönemem (İbrahim Erkal Hürmet 3)'' - 2023

Filmografi