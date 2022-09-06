2018 yılında vizyona giren Aşk Masalı filminin yönetmenliğini Eray Koçak yaparken filmin başrollerinde Algı Eke ve Emre Kızılırmak yer alıyor. Peki, Aşk Masalı filmi konusu nedir? Aşk Masalı filmi ne zaman çekildi? Aşk Masalı oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

AŞK MASALI KONUSU NEDİR?

Masal, patronun oğlu Akın'a yıllardır platonik bir şekilde aşıktır. Masal hayalperest kişiliği sayesinde aşkını uzun bir süre boyunca içinde yaşar ve büyütür. Akın ise çapkın, yakışıklı ve zengin bir adamdır. Masal'ın farkında bile değildir ve aynı şirkette çalıştığı Cansın ile sevgilidir.

Akın ve Cansın ilişkisini sürekli görmek zorunda kalan Masal, bu duruma daha fazla dayanamayarak bir şeyler yapmaya karar verir. Tesadüfen tanıştığı bir kadın sayesinde REM-KAD (Remziye'nin Kadınları) adlı bir derneğe üye olur. Bu dernek aşk acısı çeken kadınlara yardım etmek için Remziye Hanım tarafından kurulmuş, farklı yaşlarda ve karakterlerdeki çılgın kadınların yürüttüğü bir dernektir. Masal derneğin belirlediği kurallara ve programlara uymak zorundadır. Kurallar, Masal'ın hayatını bir anda değiştirir. Uyum sürecinde Masal'a partner olarak Kerem yardım eder. Kerem, Masal'ın tüm sakarlıklarına ve şaşkınlıklarına rağmen büyük bir sabırla yanında olur. Kerem'in asıl amacı Masal'ın programı başarı ile tamamlamasına yardımcı olmaktır. Masal bu sürecin sonunda Akın'ın dikkatini çekmeye başlar ve güçlü rakibi Cansın'ı da alt eder. Ancak Masal'ın kafasında yeni sorular belirmeye başlar: Akın hayalindeki gibi bir adam mıdır, kalbindeki aşkın sahibi Akın mıdır?

AŞK MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Algı Eke -Masal

Emre Kızılırmak -Kerem

Recep Güneysu -Akın

Şennur Nogaylar -Pervin

Ayşen Sezerel -Necla

Hazal Şenel -Müge

Kıvanç Baran Aslan -Kutlu

Bekir Çiçekdemir -Bariş

Cansu Melis Karakuş -Cansın

Ayşenil Şamlıoğlu -Remziye

Onur Özaydın -Ömer

Anıl Çelik

AŞK MASALI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aşk Masalı filminin çekimleri 2018 yılında İstanbul'da gerçekleşmiştir.