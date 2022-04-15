Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde ne olacak? Aşk Mantık İntikam 41. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Aşk Mantık İntikam yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Aşk Mantık İntikam dizisinin 41. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam 41. Fragmanı nasıl izlenir! Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan, Atlas'tan ilk defa baba sözcüğünü duymuştur fakat bunun sevincini yaşayamaz. Çünkü oğlu, Salim'in yanındadır. Ozan ve Esra hemen Atlas'ı almak için harekete geçerler. Ozan Salim'in tehdidi karşısında ona şirketi satmaya karar verdiğini söyler, ancak aslında başka bir planı vardır. Bu plandan habersiz olan Esra ise bilmeden Ozan'ın tüm planlarını alt üst eder. Ozan ve Esra yine komik ama bir o kadar da tehlikeli bir maceranın içine çekilmişlerdir. Bu süreçte hamile olduğunu öğrenen Esra, Ozan'a bunu romantik bir biçimde söylemek ister. Ozan'la baş başa kalmak için fırsat kollasa da ailelerin de işin içine girmesiyle bir türlü bu fırsatı bulamaz. Sonunda bu açıklamayı hiç kimsenin beklemediği bir anda yapacaktır.

Esra ve Ozan sonunda beraberdirler. Mutluluklarını bozmamak için tartışmamaya, kavga etmemeye karar verirler. Başarırlar da. Fakat bu durum ilişkilerinin dengesini bozar. Esra evliliklerinin bir rutine girdiğini fark edince bunu düzeltmeye karar verir.Aralarındaki ateşi geri getirecektir ama olaylar planladığı gibi gitmez. Ozan, Esra'yla gittiği yemeği mahvedince Esra, Zeyno ve Elif'le küçük bir direniş başlatır. Ozan ise Eko ve Musa ile karşı direniş başlatacaktır. Mahalleye sıçrayan olay ortamın iyice gerilmesine neden olur. Esra ve Ozan'ın arasındaki bu çatışma ateşlerini geri getirse de artık yeni bir sorunları vardır. Şirketi almak isteyen karanlık bir adam beklemedikleri bir anda hayatlarını alt üst eden bir hamle yapacaktır.