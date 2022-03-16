Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı MI? Aşk Mantık İntikam yeni bölümde ne olacak? Aşk Mantık İntikam 37. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Aşk Mantık İntikam yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Aşk Mantık İntikam dizisinin 37. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam 37. Fragmanı nasıl izlenir! Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra ve Ozan yıllar sonra aynı merdivenleri tekrar çıkıp duruşma salonunda bir araya gelirler. Hakimin verdiği karar ikiliyi yeni bir serüvene sürükler. Esra ve Ozan sonunda haklılık savaşını bırakıp sorunlarını gerçekten aşmayı başarabilecekler midir?

Ozan bütün olanlardan sonra Efe'yi şirketten kovar. Efe bunu içine sindiremez ve bir plan kurar. Esra ve Ozan ilişkileri ile ilgili problemleri çözmeye çalışırlarken Efe'nin yarattığı tehlikenin farkına varamazlar. Efe planını gerçekleştirdiğinde her şey için çok geçtir.

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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