Aşk Mantık İntikam son bölüm izle! Aşk Mantık İntikam 41. bölüm HD izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? 15 Nisan Cuma Fox TV izle!
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Aşk Mantık İntikam, No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan dram ve romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Aşk Mantık İntikam son bölüm izle! Aşk Mantık İntikam 41. bölüm HD izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? 15 Nisan Fox TV Aşk Mantık İntikam full bölüm izle! Aşk Mantık İntikam dizisi son bölüm HD izle!
Aşk Mantık İntikam dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Ozan, Atlas'tan ilk defa baba sözcüğünü duymuştur fakat bunun sevincini yaşayamaz. Çünkü oğlu, Salim'in yanındadır. Ozan ve Esra hemen Atlas'ı almak için harekete geçerler. Ozan Salim'in tehdidi karşısında ona şirketi satmaya karar verdiğini söyler, ancak aslında başka bir planı vardır. Bu plandan habersiz olan Esra ise bilmeden Ozan'ın tüm planlarını alt üst eder. Ozan ve Esra yine komik ama bir o kadar da tehlikeli bir maceranın içine çekilmişlerdir. Bu süreçte hamile olduğunu öğrenen Esra, Ozan'a bunu romantik bir biçimde söylemek ister. Ozan'la baş başa kalmak için fırsat kollasa da ailelerin de işin içine girmesiyle bir türlü bu fırsatı bulamaz. Sonunda bu açıklamayı hiç kimsenin beklemediği bir anda yapacaktır.
AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE!
AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE!
Esra ve Ozan sonunda beraberdirler. Mutluluklarını bozmamak için tartışmamaya, kavga etmemeye karar verirler. Başarırlar da. Fakat bu durum ilişkilerinin dengesini bozar. Esra evliliklerinin bir rutine girdiğini fark edince bunu düzeltmeye karar verir.Aralarındaki ateşi geri getirecektir ama olaylar planladığı gibi gitmez. Ozan, Esra'yla gittiği yemeği mahvedince Esra, Zeyno ve Elif'le küçük bir direniş başlatır. Ozan ise Eko ve Musa ile karşı direniş başlatacaktır. Mahalleye sıçrayan olay ortamın iyice gerilmesine neden olur. Esra ve Ozan'ın arasındaki bu çatışma ateşlerini geri getirse de artık yeni bir sorunları vardır. Şirketi almak isteyen karanlık bir adam beklemedikleri bir anda hayatlarını alt üst eden bir hamle yapacaktır.
Burcu Özberk : Esra Erten
İlhan Şen : Ozan Korfalı
Burak Yörük : Çınar Yılmaz
Melisa Döngel : Çağla Yılmaz