Aşk Mantık İntikam fragman izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı! Aşk Mantık İntikam 27. Bölüm fragmanı! Aşk Mantık İntikam dizisi fragmanı izl

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayaz'ın düğünde kardeş olduklarını söylemesiyle sarsılan Ozan, bu bilginin doğruluğundan hala şüphelidir. Esra bu yüzleşmeden daha fazla kaçamayacağını söyleyerek babasıyla görüşmesi konusunda Ozan'ı destekler. Sonunda babasının karşısına çıkan Ozan, yıllardır içini kemiren soruların cevaplarını alabilecek midir? Diğer yandan Ozan'ın boşanma kararını hazmedemeyen Çağla, türlü manevralarla Ozan'ı vazgeçirmeye çalışırken Ayaz da Ozan'ı her alanda köşeye sıkıştırmaya devam eder. Ozan ve Esra birbirlerinden uzak durmaya çalışsalar da içine düştükleri durumlar onları yan yana getirmektedir. Hiç beklemediği bir anda Ayaz'la karşı karşıya gelen Esra, Ayaz'ın kendisine yaptığı teklifle şok olacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

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