Aşk Mantık İntikam CANLI izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 41. bölüm canlı izle! FOX TV canlı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak

Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV'nin beğenilen dizisi Aşk Mantık İntikam bugün 41. bölümü ile ekranlara gelecek! Şimdi Aşk Mantık İntikam severler, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 41. yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam canlı izleme linki! Yeni bölümde neler olacak? Aşk Mantık İntikam 41. bölüm fragmanı! Aşk Mantık İntikam 41. bölüm ful izle! Aşk Mantık İntikam dizisinin 41. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam canlı izle! Fox TV Aşk Mantık İntikam 41. yeni bölüm canlı izle! Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak? Aşk Mantık İntikam canlı yayın seyret! Fox TV canlı izle linki haberimizde...

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ozan, Atlas'tan ilk defa baba sözcüğünü duymuştur fakat bunun sevincini yaşayamaz. Çünkü oğlu, Salim'in yanındadır. Ozan ve Esra hemen Atlas'ı almak için harekete geçerler. Ozan Salim'in tehdidi karşısında ona şirketi satmaya karar verdiğini söyler, ancak aslında başka bir planı vardır. Bu plandan habersiz olan Esra ise bilmeden Ozan'ın tüm planlarını alt üst eder. Ozan ve Esra yine komik ama bir o kadar da tehlikeli bir maceranın içine çekilmişlerdir. Bu süreçte hamile olduğunu öğrenen Esra, Ozan'a bunu romantik bir biçimde söylemek ister. Ozan'la baş başa kalmak için fırsat kollasa da ailelerin de işin içine girmesiyle bir türlü bu fırsatı bulamaz. Sonunda bu açıklamayı hiç kimsenin beklemediği bir anda yapacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE

Aşk Mantık İntikam canlı izlemek için AŞK MANTIK İNTİKAM CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra ve Ozan sonunda beraberdirler. Mutluluklarını bozmamak için tartışmamaya, kavga etmemeye karar verirler. Başarırlar da. Fakat bu durum ilişkilerinin dengesini bozar. Esra evliliklerinin bir rutine girdiğini fark edince bunu düzeltmeye karar verir.Aralarındaki ateşi geri getirecektir ama olaylar planladığı gibi gitmez. Ozan, Esra'yla gittiği yemeği mahvedince Esra, Zeyno ve Elif'le küçük bir direniş başlatır. Ozan ise Eko ve Musa ile karşı direniş başlatacaktır. Mahalleye sıçrayan olay ortamın iyice gerilmesine neden olur. Esra ve Ozan'ın arasındaki bu çatışma ateşlerini geri getirse de artık yeni bir sorunları vardır. Şirketi almak isteyen karanlık bir adam beklemedikleri bir anda hayatlarını alt üst eden bir hamle yapacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Esra her zamanki sabahlardan birine uyandığını sanırken bir anda Ozan'ın haberleriyle, televizyondaki görüntüsüyle, billboardlardaki kocaman resimleriyle çevrelenmiş bulur kendini. İki yıl önce boşandığı eski kocası Ozan her yerdedir. Hem de çok değişmiştir. Esra bıraktığında meteliğe kurşun atan Ozan bambaşka biri olmuştur artık. Çok başarılıdır, çok yakışıklıdır ve çok zengindir. Ozan'ın bulduğu sosyal medya uygulaması sayesinde hayatı değişirken Esra yerinde saymıştır. Esra daha bunların şokunu atlatamadan Ozan'la karşı karşıya gelir. Fakat eskiden Esra'yı canını verecek kadar seven Ozan yoktur artık karşısında. Soğuk, kibirli, Esra'ya öfke dolu bir adamdır karşısındaki.

Bu karşılaşma ikisinin de bitti sandıkları duygularını harekete geçirir. İşin tuhafı ikisi de bambaşka şeyler hatırlar evliliklerini düşününce. Esra için evlilik demek güvenli bir sığınak demektir. Babasının maceraperest ticaret hayatı yüzünden iflaslarla, hacizlerle dolu bir çocukluk geçiren Esra, babasına çok aşık olan annesinin bu aileyi ayakta tutmak için ne kadar uğraştığına tanık olmuştur. Aşk buysa ben yokum diye düşünen Esra, kendisini çok seven, güvendiği biriyle evlenmeyi kafasına koymuştur. Ozan'sa daha ilk görüşte Esra'ya sırılsıklam aşık olmuştur. Esra Ozan'ı görür görmez aradığı kişinin o olduğunu anlar ve kısa sürede evlenirler. Ancak Ozan'ın hayallerindeki işi yapabilmek için düzenli işinden istifa etmesiyle Esra'nın güvenli sandığı liman bir anda yerle bir olur. Ozan'ın yaratıcı fikirlerine bir türlü yatırımcı bulamaması yüzünden evin geçimi tamamen Esra'ya kalır. Esra kirayı ve faturaları ödeyebilmek için birkaç işte birden çalışmaya başlar. Annesi gibi olmamak için mantık evliliği yapan Esra annesinden beter bir hale düşmüştür. Bir süre evliliklerini ayakta tutabilmek için çabalasa da sonunda pes eder. Ama aslında her ikisi için de ayrılık nedenleri göründüğü gibi değildir.

Karşılaştıkları günün akşamında Esra arkadaşı Zeyno'ya geçmişte yaşadıkları için Ozan'dan bir özür beklediğini söylerken, Ozan yardımcısı Musa'ya Esra'nın onu zamanında nasıl da kolayca gözden çıkardığını öfkeyle anlatır. Ancak ikisinin de farkında olmadığı şey birbirlerini gördüklerinde ne kadar etkilendikleridir.

Ertesi gün Ozan'dan gelen telefonla Ozan'ın geçmişte yaşattıkları için özür dileyeceğini ve barışmak isteyeceğini zanneden Esra giyinip süslenip Ozan'ın ofisine gider. Ancak Ozan'ın niyeti bambaşkadır. Boşanırken parası olmadığı için Esra'ya nafaka verememiş olan Ozan içi para dolu bir zarf çıkarıp Esra'nın önüne koyar. Asıl niyeti para için kendisini terk ettiğini düşündüğü Esra'ya iyi bir ders verip canını yakmaktır. Aşağılanmak için çağırıldığını anlayan Esra zarfı yırtıp atar ve Ozan'a eskisinden daha da çok öfkelenerek ayrılır yanından.

Şimdi kırılan gururunu tamir etme sırası Esra'dadır. Ozan'ın şirketinin stajyer ilanını gören Esra planını yapar. İlana başvurup Ozan'ın şirketine girecek ve ancak Ozan eskisi gibi kendisine tekrar aşık olup ayaklarına kapandığı zaman onun hayatından çıkacaktır.

Tabii Esra'nın planını gerçekleştirmesi kolay olmaz. Esra'nın başvurusunu çöpe atan Ozan onu asla çevresinde görmek istemediğini söyler. Esra ise Ozan'ı nereden vuracağını çok iyi biliyordur. 'Bana tekrar aşık olmaktan korkuyorsun. Korkmasaydın alırdın beni işe.' der. Esra'ya korkmadığını ispat etmek isteyen Ozan Esra'nın restini görür ve onu işe alır. Esra stajyer olarak girdiği şirkette Ozan'ın kendisini gördükçe etkileneceğini ve kısa zamanda yelkenleri indirip Esra'ya tekrar aşık olacağını sanmaktadır. Ancak Ozan çok değişmiştir. İşler sandığı kadar kolay ilerlemeyecektir.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle: