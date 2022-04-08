Aşk Mantık İntikam 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 40. bölüm full HD izleme linki var mı? Aşk Mantık İntikam yeni bölüm!

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AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN?

Aşk Mantık İntikam hafta içi her Cuma günü Fox TV'de saat 20:00 'da başlıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Mantık İntikam henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan 40. bölümün ardından 41. bölüm fragmanı çıkacak.

AŞK MANTIK İNTİKAM 40. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra ve Ozan sonunda beraberdirler. Mutluluklarını bozmamak için tartışmamaya, kavga etmemeye karar verirler. Başarırlar da. Fakat bu durum ilişkilerinin dengesini bozar. Esra evliliklerinin bir rutine girdiğini fark edince bunu düzeltmeye karar verir.Aralarındaki ateşi geri getirecektir ama olaylar planladığı gibi gitmez. Ozan, Esra'yla gittiği yemeği mahvedince Esra, Zeyno ve Elif'le küçük bir direniş başlatır. Ozan ise Eko ve Musa ile karşı direniş başlatacaktır. Mahalleye sıçrayan olay ortamın iyice gerilmesine neden olur. Esra ve Ozan'ın arasındaki bu çatışma ateşlerini geri getirse de artık yeni bir sorunları vardır. Şirketi almak isteyen karanlık bir adam beklemedikleri bir anda hayatlarını alt üst eden bir hamle yapacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra, avukatından Ozan'la boşanmak üzere olduklarını öğrenmiştir. Ozan'a duyduğu tüm güveni yerle bir olan Esra, Ozan'ı evden yollar. Ozan kendisini Esra'ya affettirmeye kararlıdır. Bir yandan Esra'nın güvenini yeniden kazanmaya bir yandan da evine dönmeye çalışmaktadır. Esra'nın hoşuna gidebilecek her şeyi deneyen Ozan'ın işinin kolay olmadığını anlaması uzun sürmeyecektir.

Elif, veda etmekte güçlük çekince kimseye haber vermeden İstanbul'dan ayrılır. Esra, Elif'in neden gittiğini öğrenince, Eko ve Ozan'la birlikte maceralı bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuğun sonunda Ozan, Esra'nın duygularını değiştiremeyeceğini anlar. Esra'dan uzaklaşmaya karar verir. Ancak bazen bir an, insanın hayatının yönünün tamamen değişmesine sebep olur. İşte öyle bir an, Esra ve Ozan arasındaki dengelerin değişmesine neden olacaktır.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler şöyle:

Burcu Özberk : Esra Erten

İlhan Şen : Ozan Korfalı

Burak Yörük : Çınar Yılmaz

Melisa Döngel : Çağla Yılmaz

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