Aşk-ı Memnu kaldırıldı mı, yok mu, bitti mi? 10 Temmuz Aşk-ı Memnu neden yok, kaldırıldı mı?

Aşk-ı Memnu dizisi, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanan ve herkes tarafından yoğun ilgi ile izleniyordu. Aşkı Memnu saat kaçta, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu yıl tekrar ekranlara geleceği tarih merak edildi. Peki, Aşk-ı Memnu yok mu, bitti mi? 10 Temmuz Aşk-ı Memnu neden yok, kaldırıldı mı?

Aşk-ı Memnu yok mu, bitti mi? 10 Temmuz Aşk-ı Memnu neden yok, kaldırıldı mı? merak ediliyor. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Peki, Aşk-ı Memnu yok mu, bitti mi? 10 Temmuz Aşk-ı Memnu neden yok, kaldırıldı mı?

AŞKI MEMNU YOK MU?

Aşkı Memnu dizisi bugün Kanal D yayın akışında yer almadı. Sebebi ise bilinmiyor. Kanal D ekranlarında Dönence dizisi yer alıyor.

AŞKI MEMNU SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Aşkı Memnu, tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı Aşk-ı Memnu, 3 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.30'da yeniden ekrana geliyor.

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Aşk-ı Memnu dizisi, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanmıştı. Bu yıl tekrardan Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi 3 Temmuz tarihinde izleyicileriyle buluşuyor.

AŞKI MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk-ı Memnu dizisi, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan bir yalıda çekilmiştir. Sarıyer'de Piyasa Caddesi üzerindeki bu yalının sahibi ise iş adamı Rahmi Koç'tur.

AŞK-I MEMNU KONUSU

İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara diğerleri de dahil olur.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI

Beren Saat (Bihter)

Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)

Nebahat Çehre (Firdevs)

Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)

Zerrin Tekindor (Matmazel)

Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)

Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)

Nur Fettahoğlu (Peyker)

İlker Kızmaz (Nihat Önal)

Baran Akbulut (Beşir)

Fatma Karanfil(Şayeste)

Rana Cabbar (Süleyman Efendi)

Zerrin Nişancı (Aynur)

Recep Aktuğ (Hilmi Önal)

Gülizar Irmak (Sevil)

Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)

Evren Duyal (Nesrin)

Ufuk Kaplan (Kathia)