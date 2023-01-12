Beren Saati ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi halen büyük ilgi görüyor. Tekrar tekrar izlenen bölümleri ile dikkatleri üzerine toplayan dizi hakkında çıkan iddialarına ardından Aşk-ı Memnu yeniden mi çekiliyor? Aşk-ı Memnu film mi olacak? sorularına yanıt arandı. İşte detaylar...

AŞK-I MEMNU YENİDEN Mİ ÇEKİLİYOR?

Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi 1900'lerin büyülü atmosferiyle film olurken Bihter karakterini de Farah Zeynep Abdullah oynayacak. Son olarak Bergen'le büyük bir başarı yakalayan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni projesi belli oldu. Abdullah, tüm dünyayı etkileyen "Aşk-ı Memnu" hikayesini 1900'lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak "Bihter" projesinde rol alacak. Oyuncunun Bihter karakterini oynayacak olması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.

Yeni projesinin yayılmasının ardından haberleri doğrulayan Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından "Bihter... Acılara yürüyor korkmuyorum" dedi. Bihter rolünü Beren Saat ile bütünleştiren birçok sosyal medya kullanıcısı ise tepki gösterdi. Projeyi izlemeyeceklerini söyleyen kullanıcılar, yapımcılara "Boşuna yapmayın" diye seslenirken bir kısım da Abdullah'ın birçok karakteri çok iyi oynadığını ve Bihter'i de en iyi şekilde oynayacağını söyleyerek destek oldu.