Aşk- ı Memnu yeni Behlül'ü kim olacağı ve Boran Kuzum yeni Behlül'ü mü oynayacak soruları gündemden düşmüyor. Aşk- ı Memnu yeniden çekileceği ve bu sefer seyircinin karşısına film olarak çıkacak. Aşk- ı Memnu yeni Behlül'ü kim olacak? Boran Kuzum yeni Behlül'ü mü oynayacak? soruları merak ediliyor. Peki, Aşk- ı Memnu yeni Behlül'ü kim olacak? Boran Kuzum yeni Behlül'ü mü oynayacak?

Aşk- ı Memnu konusu itibariyle seyircisinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Yeniden film olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak olan Aşk- ı Memnu oyuncu kadrosu belli oluyor. Aşk- ı Memnu yeni Behlül'ü kim olacağı ve Boran Kuzum yeni Behlül'ü mü oynayacak merak ediliyor. Aşk- ı Memnu yeni Behlül'ü kim olacak? Boran Kuzum yeni Behlül'ü mü oynayacak? Detaylar haberimizdedir…

AŞK- I MEMNU YENI BEHLÜL'Ü KİM OLACAK?

Yıllar sonra filmi yapılacak olan Aşk-ı Memnu dizisinin yeni Behlül'ü için yakışıklı oyuncu Boran Kuzum'a teklif gittiği ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyaya yayılan iddiaya Kuzum'dan henüz bir açıklama gelmedi. Filmde Bihter karakterini ise başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah oynayacak.

Gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda filmdeki Behlül rolü için Boran Kuzum'a teklif götürüldüğünü söyledi. Önemli bir karakter Matmazel rolünde ise Ebru Özkan Saban'ın oynayacağı ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlanan isimlerden henüz bir açıklama gelmedi.

BORAN KUZUM KİMDİR?

Boran Kuzum 1 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Boran Kuzum, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'nda tamamladı. Televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer aldı. Analar ve Anneler'de eczacı kalfası rolünü canlandırdı ve Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncularla birlikte çalıştı. 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle yer alan oyuncu bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol aldı ve ilk kez geniş kitlelerce tanındı. Esas çıkışını Taylan Biraderler'in yönetmenliğinde çekilen, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı Vatanım Sensin isimli dizide oynadığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yaptı. Cingöz Recai filminde Cüneyt karakterine hayat veren Kuzum usta oyuncularla çalışma serüvenine burada da devam etti. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da sahnelenen ve açılış oyunu olarak yer alan, Pürtelaş Tiyatro'nun sahnelediği Martı oyununda Treplev karakterini canlandırdı.

2020 yılında bir arkadaşlık hikâyesini konu alan senaryosunu Melikşah Altuntaş ve Berrak Tüzünataç 'ın yazdığı yönetmenliğini ise Caner Özyurtlu 'nun yaptığı Biz Böyleyiz filminde Emrah karakterini canlandırdı. Nejat İşler ve Miray Daner ile beraber yer aldığı Saygı'da ise adaletsizliğe karşı durmaya çalışan ama bir süre sonra kendi içinde bulunduğu durumu sorgulamaya başlayarak hareket etmeye karar veren Savaş karakterini canlandırdı.

Boran Kuzum

YENİ BİHTER VE NİHAL BELLİ OLDU

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu, "Bihter" adıyla film olacak. Senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı film, bir dijital platformda yayınlanacak. Film, dizinin yayınladığı tarihte değil kitabın yayınlandığı döneme göre çekilecek. Merakla beklenen filmde Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah üstlenirken Nihal rolünü de Helin Kandemir oynayacak. Önemli bir karakter Matmazel rolünde ise Ebru Özkan Saban'ın oynayacağı ileri sürüldü.

Farah Zeynep Abdullah

Ebru Özkan Saban

Helin Kandemir