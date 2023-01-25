"Bihter" adıyla filmi yapılacak olan Aşk-ı Memnu'nun yeni Firdevs'i kimin oynayacağı merak ediliyor. Heyecanla beklenen filmin detayları arama motorlarında aratılırken en çok merak edilenler arasında Aşk-ı Memnu Firdevs kim olacak? Aşk-ı Memnu Firdevs karakterini kim oynayacak? soruları yer alıyor.

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi, uzun yıllar sonra "Bihter" adıyla film oluyor. Dizinin oyuncu kadrosu ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bihter, Nihal ve Behlül'ün ardından Firdevs Hanım'ı oynayacak isim de belli oldu. Peki, Aşk-ı Memnu Firdevs kim olacak? Aşk-ı Memnu Firdevs karakterini kim oynayacak?

AŞK- I MEMNU FİRDEVS KİM OLACAK?

"Bihter" adıyla filmi yapılacak olan Aşk-ı Memnu'nun yeni Firdevs'i başarılı oyuncu Hande Ataizi oldu. Firdevs'in diğer kızı Peyker'i ise genç oyuncu Nezaket Erden oynayacak. Filmin çekimleri ise 15 Mart'ta başlayacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, üç sezon boyunca Camdaki Kız dizisinde Cana rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Ataizi, Bihter filminde Firdevs Hanım'ı oynayacak. Ataizi ile yeni Bihter Farah Zeynep Abdullah filmde anne kızı canlandıracak. Bihter filminin netleşen diğer oyuncusu ise Nezaket Erden oldu. "İnsanlar İkiye Ayrılır" filmindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Erden "Bihter" filminde Peyker rolüne hayat verecek. Behlül rolü için bu hafta Furkan Andıç, Boran Kuzum, Halit Özgür Sarı ve Serkan Çayoğlu Farah Zeynep Abdullah'la deneme çekimi yaptı ve en iyi uyum Boran Kuzum'la oldu. Matmazel rolü için Ebru Özkan'ın "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisindeki takvimi ayarlanmaya çalışılıyor.

15 Mart'ta sete çıkması planlanan film için şimdi Adnan bey rolünü oynayacak oyuncu aranıyor.