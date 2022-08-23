Aşk-ı Memnu final bölümü hangi kanalda yayınlanacak? Aşk-ı Memnu final bölümü saat kaçta?

2008-2010 yıllarında hepimizi ekranlara kitleyen eskimeyen dizi Aşk-ı Memnu her sene yaz aylarında tekrar tekrar farklı kanallarda yayınlanıyor. Her yayınlandığında da ilk defa izler gibi heyecanla izleyen izleyici her gün diziyi takip ediyor. Peki, Aşk-ı Memnu bu sene hangi kanalda yayınlanıyor? Aşk-ı Memnu finali hangi kanalda?

Başrolünde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ gibi başarılı oyuncular olan dizi her sene aynı heyecanla izleniyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabından uyarlanan dizi, bu sene de yaz aylarında tekrar yayınlanmaya başladı ve izleyiciyi ekranlara topladı. Her yayınlandığında sosyal medyada gündem olan Aşk-ı Memnu final bölümü bu sene de ekranlarda olacak. Aşk-ı Memnu final hangi kanalda yayınlanacak? Aşk-ı memnu saat kaçta?

AŞK-I MEMNU FİNAL BÖLÜMÜ HANGİ KANALDA?

Her yıl sevilerek takip edilen Aşk-ı Memnu bu sene Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu ve final bölümüne geldi. Popülerliğini kaybetmeyen final bölümü yine 25 Ağustos Perşembe günü Kanal D ekranında yayınlanacak.

AŞK-I MEMNU FİNAL SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen Aşk-ı Memnu final bölümü 25 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak.