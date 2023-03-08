Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu film olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Aşk-ı Memnu filminin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Aşk-ı Memnu filmi ne zaman yayınlanacak? Aşk-ı Memnu yayın tarihi belli mi? Aşk-ı Memnu hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi 1900'lerin büyülü atmosferiyle film oluyor. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un yer alacağı Aşk-ı Memnu filminin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Aşk-ı Memnu filminin yayın tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Aşk-ı Memnu filmi ne zaman yayınlanacak? Aşk-ı Memnu yayın tarihi belli mi? Aşk-ı Memnu hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

AŞK-I MEMNU FİLMİ OYUNCU KADROSU!

Bihter filminde Adnan Bey'i daha önce sayısız projede rol alan 43 yaşındaki başarılı oyuncu Osman Sonant oynayacak. Filmde Bihter'i Farah Zeynep Abdullah, Behlül'ü Boran Kuzum, Nihal'i Helin Kandemir, Firdevs Hanım'ı Hande Ataizi, Peyker'i Nezaket Erden, Beşir'i Lorin Merhart, Matmazel'i ise Ebru Özkan oynayacak.

AŞK-I MEMNU FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bihter adıyla filmi yapılacak olan Aşk-ı Memnu dizisinin yeni Bülent'i Mert İnce, Nihat'ı ise Mertcan Tekin oynayacak. 17 Mart'ta çekimlerine başlanacak olan film, Netflix'te yayınlanacak.