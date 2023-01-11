Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi 1900'lerin büyülü atmosferiyle film oluyor. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer alacağı Aşk-ı Memnu filminin ne zaman vizyona gireceği merak konusu oldu. Peki, Aşk-ı Memnu filmi ne zaman yayınlanacak? Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosu! Aşk-ı Memnu ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar...

Aşk-ı Memnu vizyon tarihi! Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi dijital platforma taşınıyor. Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği Bergen filmiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah bu sefer de Aşk-ı Memnu dizisinin filminde rol alacak. Dijital platformda yayınlanacak olan filmin senaryosunu Merve Göntem yazdı. Aşk-ı Memnu filminin yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Aşk-ı Memnu filmi ne zaman yayınlanacak? Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosu! Aşk-ı Memnu ne zaman vizyona girecek? Detaylar haberimizde...

AŞK-I MEMNU FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son olarak Bergen'le büyük bir başarı yakalayan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni projesi belli oldu. Abdullah, tüm dünyayı etkileyen "Aşk-ı Memnu" hikayesini 1900'lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak "Bihter" projesinde rol alacak. Dijital platforma yapılacak filmin cast görüşmeleri de devam ediyor. TAFF Pictures'ın yapacağı filmin senaryosunu ise Merve Göntem yazdı.