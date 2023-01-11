Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filminin ardından yine iddialı bir film geliyor. Abdullah, efsane "Aşk-ı Memnu" kitabının hikayesindeki "Bihter"in hikayesini anlatacak olan filmde başrol oynayacak. Gelişmeler sonrası Aşk-ı Memnu film mi oluyor? Aşk-ı Memnu sineması mı çekiliyor, merak edildi.

Aşk-ı Memnu'nun yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah yeni filme hazırlanıyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri "Aşk-ı Memnu"nun "Bihter" adıyla sinemaya uyarlanacağı iddia edildi. Filmde Bihter karakterini ise Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı öne sürüldü. Aşk-ı Memnu film mi oluyor? Aşk-ı Memnu sineması mı çekiliyor?

AŞK-I MEMNU FİLM Mİ OLUYOR?

Bir döneme damga vuran ve tekrarları bile hala reyting rekorları kıran "Aşk-ı Memnu", şimdi de "Bihter" adıyla sinemaya uyarlanıyor. Filmin dijital platform için hazırlandığı iddia edildi.